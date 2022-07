Calciomercato Salernitana, De Sanctis corre ai ripari: individuato il colpo

Alla ricerca di una nuova difficile salvezza, la Salernitana deve fare i conti con alcune esigenze in rosa e punta un talento in ascesa.

La scorsa stagione la Salernitana è stata protagonista di quello che non è errato definire un vero e proprio miracolo sportivo. Iniziata la stagione tra mille difficoltà, il club campano sembrava addirittura dover sparire alla fine del 2021 prima di essere rilevata da Danilo Iervolino. Successivamente è arrivata addirittura un’incredibile salvezza, firmata dal tecnico Davide Nicola e dal DS Walter Sabatini, che a giugno è stato però sostituito a sorpresa da Morgan De Sanctis.

Toccherà all’ex portiere di Udinese, Juventus, Napoli e Roma tentare di ripetere i colpi di chi lo ha preceduto. Impresa niente affatto semplice, anche perché uno dei nuovi acquisti, il centrale difensivo Matteo Lovato, si è recentemente infortunato e starà fuori due mesi.

De Sanctis deve così correre ai ripari. E mentre cerca il bomber capace di garantire la quota di gol necessaria per inseguire la salvezza – in corsa Piatek, Bonazzoli e Djuricic, si parla anche del franco-argentino Neal Maupay del Brighton – è costretto a sondare il mercato in cerca di un nuovo difensore. Che è stato infine individuato in Caleb Okoli.

Salernitana su Okoli, l’Atalanta però non vuole cederlo

Centrale di 191 centimetri classe 2001, di origine nigeriana ma cresciuto a Vicenza e con già numerose presenze nelle selezioni giovanili dell’Italia, Okoli si è messo in mostra nelle ultime due stagioni in Serie B con le maglie di SPAL e Cremonese. Sotto contratto con l’Atalanta, che lo ha prelevato 15enne dal Vicenza, è tornato alla base in estate destando ottima impressione in ritiro.

Come riportato da TuttoSalernitana.com, Gian Piero Gasperini sarebbe rimasto talmente colpito dal giovane difensore da valutare la sua presenza nella rosa in vista della stagione 2022/2023. Ed è per questo motivo che nonostante i buoni rapporti tra Salernitana e Atalanta, che hanno portato all’acquisto di Ederson da parte della Dea in un affare che ha visto come contropartita anche Lovato, il trasferimento di Okoli è molto difficile.

Il club orobico intende infatti ripartire anche dal giovane difensore di origini nigeriane e non intende cederlo. De Sanctis certo farà un tentativo nelle prossime settimane per portarlo a Salerno, ma molto dipenderà dai piani effettivi di Gasperini nei confronti del giocatore. Che comunque vada dovrebbe finalmente vivere da protagonista una stagione in Serie A. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.