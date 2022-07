Si chiude ad inizio settimana: Torino, già scelto l’erede di Bremer

Il Torino è al lavoro per rinforzare la rosa e accontentare Juric. La squadra dello scorso anno ha perso diverse importanti pedine.

Il calciomercato del Torino è stato a dir poco traumatico, fino ad ora, per i tifosi granata. Il club piemontese ha visto andare via alcuni dei pilastri della formazione granata e Juric ha, a disposizione, una squadra indebolita rispetto allo scorso anno. Il capitano Belotti è andato via mentre negli ultimi giorni ha salutato, dopo una trattativa lunghissima, anche il leader della difesa Bremer.

Il centrale brasiliano è andato via dopo una vera e propria disputa tra Inter e Juventus e alla fine il club bianconero ‘l’ha portato a casa’ per circa 50 milioni di euro. Dopo le cessioni per il club granata è tempo di pensare ai rinforzi ed a come accontentare le richieste di Juric.

Come abbiamo confermato negli ultimi giorni la società lavora al sostituto di Bremer ed è ormai ad un passo l’arrivo del centrale belga Jason Denayer. Il giocatore si è svincolato recentemente dal Lione e sono stati fatti importanti passi avanti per chiudere. Denayer è vicinissimo ormai a vestire la maglia granata.

Torino, sarà Denayer il sostituto di Bremer

Come riportano i colleghi di Sky Sport la dirigenza del Torino sta trattando con gli agenti dell’esperto giocatore e l’obiettivo è chiudere al più presto. Denayer è svincolato, ma è sicuramente un rinforzo di lusso che garantisce qualità ed esperienza alla squadra torinese. Denayer ha collezionato in carriera ben 139 presenze ed 8 reti con la maglia del Lione.

Una volta definito l’arrivo del centrale la società tornerà al lavoro per il reparto offensivo con l’obiettivo di rinforzare il reparto e sostituire al meglio pedine chiave della squadra come Brekalo e Belotti.