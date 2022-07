Roma, José Mourinho non si ferma: spesa in Inghilterra

Dopo il grandisso colpo Dybala, la Roma di Mourinho è a lavoro per prendere altri giocatori che possano far sognare i propri tifosi .

Dopo la vittoria della Conference League, l’entusiasmo tra i tifosi della Roma continua. I sostenitori giallorossi, infatti, hanno già staccato ben 34mila tessere nella campagna abbonamenti e questo prima dell’ingaggio di Paulo Dybala. L’arrivo dell’argentino, ovviamente, sta facendo sognare la piazza capitolina.

Dybala ha detto sì a Mourinho dopo un lungo corteggiamento del tecnico portoghese. La ‘Joya’ è sicuramente il fiore all’occhiello di questo calciomercato che, però, ha portato anche altri rinforzi del calibro di Matic, Celik e Mile Svilar. Tuttavia i Friedkin e Tiago Pinto vogliono regalare altri colpi sia al proprio allenatore che ai propri tifosi.

La Roma, infatti, per rinforzare ancora di più il proprio centrocampo sta cercando di piazzare il super colpo Wijnaldum dal PSG. I giallorossi stanno insistendo per un prestito oneroso, mentre i francesi vogliono un obbligo di riscatto. L’olandese sarebbe sicuramente un acquisto che farebbe ancora di più sognare l’intera piazza, ma i capitolini sono a lavoro anche per un difensore.

Roma, si prova a regalare a Mourinho anche Eric Bailly dello United: i dettagli

Secondo quanto scritto dal quotidiano inglese ‘Mirror’, infatti, la Roma sta cercando di prendere Eric Bailly dal Manchester United. Il centrale ivoriano è in uscita dai ‘Red Devils’, soprattutto dopo l’arrivo di Lisandro Martinez, ed i giallorossi potrebbero chiudere l’operazione sulla base di circa 10 milioni di euro.

Se dovesse accettare la Roma, Bailly ritroverebbe sia Mourinho ( suo ex tecnico proprio nello United) che l’ex compagno di squadra Smalling. Il centrale, quindi, avrebbe una grossa mano nell’ambientarsi il prima possibile nella Capitale. I tifosi giallorossi, intanto, continuano a sognare una super squadra.