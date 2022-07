“Incontro col club”: Ronaldo, domani tutto può cambiare. Si decide il futuro

Novità riguardano il futuro di Cristiano Ronaldo, la cui volontà sembrerebbe essere quella di lasciare il Manchester United.

Mentre la squadra s’impegna in campo e in allenamento per prepararsi alla meglio alla prossima edizione della Premier League, per supposti motivi personali Cristiano Ronaldo non ha partecipato agli impegni con il Manchester United. La verità è che il portoghese è a lavoro con i suoi agenti per trovare una soluzione che possa corrispondere alle sue esigenze. La principale è disputare la Champions League.

Il desiderio quindi è restare in Europa e infatti l’ex Juventus ha già risposto picche a un’offerta giunta dal Medio Oriente e sarebbe disposto a decurtarsi l’ingaggio del 30% per rendere sostenibile la sua presenza in diversi club europei, non disposti ad andare oltre determinati limiti.

Al contempo la dirigenza dello United alla pari del tecnico Erik ten Hag non ha mai esposto l’urgenza di cedere il portoghese, anzi l’idea è trattenerlo in rosa e proseguire con lui nel rispetto del contratto.

Cristiano Ronaldo e il Manchester United: un’altra puntata della querelle estiva

Secondo quanto informa ‘The Athletic’, il giocatore è tornato a Manchester in giornata e ben presto si riunirà con la dirigenza del Manchester United per dare una direzione definitiva al futuro, considerato che manca circa un mese al termine della sessione estiva di trasferimenti e poco più di due settimane dall’inizio della nuova stagione sportiva.

Ciò che non appare chiaro è se nel frattempo il portoghese di 37 anni tornerà ad allenarsi insieme al gruppo oppure in disparte. La posizione del club è comunque rimasta invariata. Ronaldo non è considerato in uscita, anzi gli sarà trasmessa ancora una volta l’importanza che riveste nello spogliatoio e come immagine per il club. Sarebbe però spuntato un timido interesse da parte dell’Atletico Madrid, ma al momento non si può parlare di trattative né di offerte.