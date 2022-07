Juventus, la rivelazione di Nagelsmann ha gelato i bianconeri

La cessione di De Ligt al Bayern Monaco è stata la più grande operazione in uscita della Juventus di Massimiliano Allegri.

La Juventus è reduce da una delle più deludenti stagioni della sua storia recente. Il club bianconero ha terminato l’annata senza titoli e la società ha imposto un grande cambiamento. Uno dei reparti che ha visto maggiori cambiamenti è senza dubbio la difesa con l’addio ad alcuni centrali difensivi.

Giorgio Chiellini e soprattutto Matthijs De Ligt sono andati via mentre hanno fatto percorso inverno il giovane e talentuoso Federico Gatti e il centrale brasiliano Gleison Bremer. La società ha cambiato molto, ma siamo ancora a fine Luglio ed il calciomercato è tutt’altro che finito.

La dirigenza bianconera ha incassato molto con la cessione di De Ligt al Bayern Monaco. I tedeschi hanno investito circa 75 milioni di euro, bonus compresi, e la società ha avuto cosi l’opportunità di utilizzare questo tesoretto. Dalla Germania arrivano ora delle dichiarazioni che non faranno piacere alla squadra di Allegri.

Bayern Monaco, Nagelsmann duro contro Allegri e la Juventus

Il giovane tecnico del Bayern Monaco Nagelsmann ha già utilizzato in amichevole De Ligt. Il club tedesco è impegnato nella tournée negli USA e il tecnico ha avuto toni piuttosto duri verso la Juventus e il calcio italiano:

“Ho parlato con De Ligt dopo l’allenamento e mi ha detto che è stata la sessione di allenamento più dura degli ultimi quattro anni. E’ stato difficile anche se non tanto”. Non finisce qui con Nagelsmann che poi punzecchia l’intero panorama calcistico italiano: “De Ligt non ha giocato molti minuti nella scorsa stagione ed ho sentito dire che non è facile restare in forma in Serie A”.