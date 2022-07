Roma, Friedkin scatenato: un altro colpo dopo Dybala e Wijnaldum

La nuova Roma di Mourinho potrebbe ricevere in regalo un altro grande colpo dalla famiglia Friedkin: il punto sulla situazione di mercato

La Roma vuole essere regina del mercato in Italia. I giallorossi sono scatenati. Il presidente Friedkin è intenzionato a dare la migliore squadra possibile a José Mourinho per superare le difficoltà della prossima particolare stagione. Concluso l’affare Paulo Dybala che dovrebbe presto scendere in campo con la sua nuova maglia, lavora meticolosamente per arrivare a piazzare pure il colpo Wijnaldum.

Il centrocampista olandese lascerà il PSG e la Roma si è mossa subito per mettere le mani sull’ex Liverpool ed offrire un’ulteriore risorsa in mediana all’allenatore lusitano. Non finisce qui però perché l’altro obiettivo sta diventando manifesto in queste ore.

Roma, Juventus e Tottenham bloccate: i giallorossi pensano al rinnovo di Nicolò Zaniolo

L’altro grande colpo della Roma potrebbe essere rappresentato dalla conferma di Nicolò Zaniolo. Il calciatore è al centro di diverse voci di mercato in questi mesi. Il giornalista Alessio Lento, redattore di ‘calciomercato.it’, ha fatto il punto sulla sua situazione su Twitter.

Il giocatore della Roma interessa sia alla Juventus sia al Tottenham ma entrambe hanno bisogno di cedere prima di fiondarsi sull’attaccante giallorosso. I bianconeri, poi, potrebbero realizzare l’operazione solo in prestito con obbligo di riscatto.

Con il passare dei giorni però il quadro potrebbe essere totalmente capovolto perché una volta concluso il calciomercato, a settembre, la Roma è pronta a trattare il rinnovo di contratto del classe 1999 in scadenza nel 2024. Potrebbero aprirsi pertanto nuovi scenari intorno al futuro di Nicolò Zaniolo. Intanto, Mourinho deve studiare il modo per farli coesistere nell’undici per dare qualità al gioco dei giallorossi.