Ora è tutto vero: ha lasciato l’Italia, spunta l’ufficialità

Nel corso degli ultimi anni l’Italia e la Serie A hanno vissuto dolorosi addii. Giovani con grandi aspettative hanno lasciato il paese.

Negli ultimi dodici mesi l’Italia ha vissuto incredibili alti e bassi a livello nazionale. La squadra di Roberto Mancini ed i tifosi hanno prima esultato per la vittoria agli Europei, salvo poi crollare con la clamorosa eliminazione dai Mondiali. Per la seconda volta consecutiva la nazionale di calcio non parteciperà ai Mondiali, una beffa storica per il nostro calcio.

Uno dei problemi principali del calcio italiano è il reparto offensivo. La nazionale fatica a mettere in mostra grandi bomber ed i principali club italiani puntano quasi sempre su attaccanti stranieri. La situazione non è delle migliori e, tolto Immobile, il nostro calcio non ha più attaccanti, considerati di grande livello.

Nelle ultime ore l’attaccante azzurro Gianluca Scamacca, considerato tra i più interessanti giovani del panorama nazionale, è passato dal Sassuolo al West Ham, storico club di Premier League. Il club di Londra ha investito molto sul giocatore degli emiliani e l’attaccante potrebbe trovare la sua consacrazione in Inghilterra.

Italia, Carnevali parla delle cifre per Scamacca

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport ed ha, di fatto, annunciato il passaggio del centravanti agli ‘Hammers’. Il West Ham in passato ha ‘ospitato’ anche un altro talento azzurro come Paolo Di Canio. Ecco le parole di Carnevali:

“Ventidue milioni Boga, 36 più 6 di bonus e il 10 per cento sull’eventuale rivendita per Scamacca. Mi sembra una buona cosa, no? Anche perché il West Ham è una società di vendite. Scamacca è il presente e il futuro dell’Italia, un attaccante completo”. Il dirigente ha esaltato l’attaccante, un giocatore che potrebbe diventare un rimpianto per Inter e Milan, squadre che lo hanno inseguito nel corso di questi mesi.