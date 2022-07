“Contatti nelle ultime ore”: mercato Juventus, Gattuso porta via un esubero

Dopo gli arrivi di Pogba, Di Maria e Bremer, la Juventus potrebbe cedere un giocatore al Valencia di Gattuso.

La Juventus vuole tornare ad essere la regina della nostra Serie A. A confermarlo è stato lo stesso Massimiliano Allegri: “Dopo l’anno scorso, abbiamo l’obbligo di vincere lo Scudetto”. I bianconeri, infatti, dopo due quarti posti, hanno dato subito una bella sferzata in sede di calciomercato, visto che sono arrivati sotto la Mole calciatori come Di Maria, Pogba e Bremer.

I primi due sono arrivati a parametro zero, mentre il brasialino è stato preso dal Torino per 50 milioni di euro. Il team piemontese con questi acquisti ha dato un segnale alle proprie avversarie, ma ha anche fornito la prova lampante di un cambio di strategia: ovvero cercare di prendere campionati già fatti e non più giovani promettenti.

La ‘Vecchia Signora’, impegnata in questi giorni in una tournée negli Stati Uniti, adesso è alla ricerca sia di un vice Vlahovic che di un play a centrocampo. Per il primo profilo il più vicino è il ritorno di Alvaro Morata, mentre per rinforzare la mediana si cerca Paredes del PSG. Tuttavia per prendere l’argentino ci vogliono delle cessioni e la svolta potrebbe darla proprio il nuovo Valencia di Gennaro Gattuso.

Mercato Juventus, Gattuso vuole Arthur: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, il club spagnolo si sta muovendo per prendere Arthur. Ci sono stati dei contatti tra le due società, le quali si aggiorneranno nei prossimi giorni. Ma per acquisire le prestazioni di Paredes, la Juventus deve attuare almeno un’altro addio tra i suoi giocatori a disposizione.

Il secondo calciatore che potrebbe lasciare i bianconeri è Aaron Ramsey. Il gallese, di fatto, dopo il ritorno dal prestito ai Rangers, non fa parte dei piani tecnici di Massimiliano Allegri. Il centrocampista potrebbe anche accordarsi con la società juventina per una risoluzione consensuale del contratto.