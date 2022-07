Calciomercato Lazio, ora è tutto vero: lo stanno prendendo, esulta Sarri

La Lazio continua ad essere molto attiva sul mercato e a breve concretizzerà un’altra trattativa: la fumata bianca è all’orizzonte.

Rivoluzione doveva essere, e così è stato. La Lazio, fin qui, ha concretizzato numerose operazioni in entrata richieste dal tecnico Maurizio Sarri: in porta, ad esempio, Luis Maximiano prenderà il posto dello svincolato Thomas Strakosha (ad un passo dal Brentford) mentre in difesa sono arrivati Mario Gila, Nicolò Casale ed Alessio Romagnoli.

L’elenco dei nuovi acquisti, inoltre, comprende i nomi di Marcos Antonio e Matteo Cancellieri. Il primo andrà a sostituire in cabina di regia Lucas Leiva (al quale non è stato rinnovato il contratto) mentre il secondo, di professione ala destra, verrà utilizzato nel ruolo di vice di Ciro Immobile. Tanti colpi, quindi, ma non ci si fermerà qua. La società, infatti, intende regalare all’allenatore anche un centrocampista abile in fase realizzativa.

Il nome è quello di Matias Vecino, rimasto senza squadra dopo aver lasciato l’Inter. La sua ultima stagione è stata negativa (appena 16 presenze in campionato, per un totale di 356 minuti trascorsi in campo ed un gol) ed ora proverà a rilanciarsi in un’altra formazione. Il suo profilo piace molto a Sarri il quale ha chiesto al direttore sportivo Igli Tare di fare tutto il possibile per portarlo nella capitale.

Lazio, Sarri vuole Vecino: l’offerta è sul piatto

I contatti tra le parti sono stati avviati e nell’occasione, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, il dirigente biancoceleste ha proposto all’entourage del calciatore un triennale da 2 milioni netti all’anno. Ora si aspetta soltanto la replica del diretto interessato tuttavia la fumata bianca appare all’orizzonte.

Alla Lazio Vecino potrebbe prendere il posto di Luis Alberto, la cui avventura in Italia appare agli sgoccioli. Il trequartista spagnolo interessa molto al Siviglia, disposto ad offrire tra i 13 e 15 milioni più il cartellino di Oliver Torrer. Ulteriori sviluppi sono attesi a breve, ma intanto Sarri si prepara ad accogliere il proprio pupillo.