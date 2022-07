Calciomercato Lazio, che colpo: Sarri ritrova il suo pupillo

Per la Lazio e soprattutto per Maurizio Sarri l’attesa sembra essere finita: nel giro di qualche giorno ci sarà l’accordo per il suo pupillo.

L’attesa per la Lazio e soprattutto per Maurizio Sarri adesso sembrerebbe essere finita. Il pupillo del mister sarebbe, infatti, molto vicino al gruppo biancoceleste. Nel giro di due/tre giorni dovrebbe arrivare l’accordo definitivo.

Il pupillo di Maurizio Sarri è, ormai non è più un segreto, Matias Vecino. Il centrocampista è rimasto svincolato a parametro zero, da quando è scaduto il suo contratto con l’Inter lo scorso 30 giugno.

Ora, quindi, il suo approdo alla corte della Lazio appare molto più vicino. Il tecnico, che con il giocatore ha lavorato ai tempi dell’Empoli, l’aveva già voluto al Napoli (senza riuscire ad affondare il colpo) e lo segue da mesi con la sua attuale squadra. Lotito adesso si prepara a chiudere l’affare.

Calciomercato Lazio, Sarri ora non attende altro: Vecino suo pupillo appare molto più vicino

Come riferito dal giornalista Alfredo Pedullà, quindi: “Si può dire ora che per Matias Vecino alla Lazio si è entrati in una fase che può portare all’accordo. Tutto può avvenire nel giro di due/tre giorni”.

“I contatti – aggiunge ancora il giornalista specializzato nelle questioni di calciomercato – sono stati fitti anche nelle ultime ore. Sarri lo vuole per avere una soluzione alternativa a Marcos Antonio visto che l’uruguaiano può giocare sia da centrocampista centrale che da mezzala”.

“Le sensazioni – in conclusione – sono buone, contratto triennale con base tra i 2 e i 2,5 milioni a stagione più bonus”. Ora Sarri può presto abbracciare il suo pallino, seguito ormai da mesi. Specialmente da gennaio con maggiore intensità. Mancherebbe davvero poco tempo alla chiusura.