Calciomercato Atalanta, l’incontro spiazza i tifosi: Gasperini ci spera

L’Atalanta è impegnata per un difensore che vorrebbe acquistare dalla Premier League: le prossime ore potrebbero sbloccare la trattativa.

La società dei Percassi è impegnata alla ricerca del giusto profilo per rinforzare il pacchetto arretrato dell’Atalanta. Il club bergamasco si è letteralmente innamorato delle caratteristiche di Nuno Tavares, il 22enne portoghese tesserato dell’Arsenal con un passato nelle giovani dello Sporting Lisbona e discreta esperienza con il Benfica, oltre all’essere già nazionale per i lusitani.

L’esterno sinistro di Lisbona potrebbe finalmente tappare lo spazio lasciato vuoto oltre sei mesi fa da Robin Gonsens. L‘Atalanta l’ha ceduto all’Inter durante la finestra invernale di trasferimenti e non ha realmente sopperito alla sua assenza.

Tuttavia l’affare è reso difficile dalla coincidenza che manca fra le due società rispetto alla formula da utilizzare per completare il trasferimento. Al classe 2000 potrebbe far bene per accumulare esperienza e ricoprire un ruolo da protagonista in un campionato noto per forgiare le identità difensive più competenti.

Atalanta, previsto incontro con l’Arsenal per Nuno Tavares

Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di calciomercato di ‘SportItalia’, Gianluigi Longari, attraverso il proprio profilo Twitter, l’Atalanta sta cercando di accelerare i tempi per il difensore. I bergamaschi hanno fissato un incontro con l’Arsenal nelle prossime ore per cercare di sbloccare l’intesa.

Il problema deriverebbe dal fatto che l’Arsenal non appaia intenzionato a inserire nel contratto il diritto di riscatto in favore dell’Atalanta. Per il club italiano, invece, è una condizione essenziale per garantirsi eventualmente la continuità del portoghese all’interno del progetto. Le parti trattano così per cercare un compromesso, mentre l’Atalanta ha poco tempo a disposizione, poiché tra circa venti giorni si scenderà in campo per la prima sfida della nuova stagione di Serie A.