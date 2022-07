Calciomercato Inter, assalto dalla Premier: affare da 40 milioni

Ancora alla ricerca di un non facile equilibrio economico, l’Inter registra l’interesse di un club di Premier League per una sua stella.

Sono giorni infuocati questi per l’Inter di Simone Inzaghi. Decisa a riprendersi il titolo dopo esserselo visto soffiare dai cugini del Milan la scorsa stagione, la Beneamata deve fare i conti con le legittime ambizioni di proprietà e tifosi e, allo stesso tempo, con i delicati equilibri economici che ormai da due anni la mettono in difficoltà.

Non è semplice, infatti, provare a migliorare la rosa stando attenti allo stesso tempo a far quadrare i conti. È questo il compito dell’AD Beppe Marotta, che ha riportato in nerazzurro Romelu Lukaku ma ad esempio si è visto soffiare Bremer e Dybala perché impegnato anche sul fronte cessioni.

Il PSG potrebbe presto tornare alla carica per Skriniar, mentre resta da risolvere la questione legata ad Alexis Sanchez e al suo ricco ingaggio. Il cileno è nel mirino dell’Olympique Marsiglia, ma vuole provare a tornare al Barcellona. E non è semplice.

In tutto questo l’Inter deve registrare un nuovo assalto dalla ricca Premier League per uno dei suoi titolari. Parliamo dell’esterno destro olandese Denzel Dumfries, da tempo nel mirino del Chelsea. E che ora i Blues puntano nuovamente con convinzione.

Chelsea su Dumfries, l’Inter vuole 40 milioni

I Blues hanno deciso di fare sul serio per Dumfries, che dopo aver iniziato la sua avventura italiana un anno fa tra luci e ombre si è preso un posto da titolare con prestazioni sempre più convincenti. Arrivato per sostituire un mostro sacro come Hakimi, l’olandese è riuscito a ritagliarsi un posto da protagonista e oggi è un punto fermo per Simone Inzaghi.

In questo senso l’arrivo di Raoul Bellanova ha rappresentato una chiara investitura per lui: l’ex Cagliari è giovane e di prospettiva, ma il titolare sarà proprio Dumfries, che l’Inter infatti non intende cedere. Al Chelsea Marotta ha risposto sparando alto: vuole 40 milioni di euro per il 26enne, consapevole che poi dovrebbe tornare sul mercato per trovare un nuovo titolare.

Questo è quello che racconta la Gazzetta dello Sport, che però sottolinea che nonostante le valutazioni sul giocatore non coincidano la trattativa non si è arenata ma resta in stand-by. Il futuro di Dumfries, insomma, al momento resta in sospeso.