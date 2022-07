“Visite mediche domani”: calciomercato Bologna, è fatta per il predestinato

Il Bologna, dopo le recenti cessioni, si prepara a regalare a Mihajlovic un nuovo giocatore: la trattativa è in fase di chiusura.

Oltre 50 milioni, per almeno 7 acquisti. Il Bologna dopo le cessioni di Aaron Hickey (Brentford), Mattias Svanberg (Wolfsburg) e quella imminente di Arthur Theate al Rennes si prepara a reinvestire il tesoretto incassato. Tanti i giocatori nel mirino del neo direttore dell’area tecnica Giovanni Sartori, alla ricerca soprattutto di elementi in grado di dare un buon contributo in fase realizzativa.

La priorità, al momento, consiste nel regalare a Sinisa Mihajlovic un vice di Marko Arnautovic. L’austriaco (finito nel mirino della Juventus) nella scorsa stagione è stato fermato più volte da alcuni problemi fisici mentre Musa Barrow ha palesato diversi limiti quando gli è stato chiesto di giocare spalle alla porta avversaria. Da qui la necessità di prendere un’altra punta centrale.

I riflettori sono finiti su Lorenzo Lucca, reduce dall’esperienza agrodolce in Serie B con la maglia del Pisa: 6 gol ed un assist nelle prime 7 giornate di campionato. In seguito il classe 2000 è andato incontro a numerose prestazioni negative, che lo hanno fatto finire in panchina e, in alcune occasioni, addirittura in tribuna. I felsinei, in ogni caso, credono molto nelle sue qualità.

Bologna, Lucca è sempre più vicino: c’è l’intesa con il Pisa

Le società hanno avuto modo di confrontarsi ieri sera, trovando l’intesa decisiva. Lucca, stando a quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca Di Marzio, si trasferirà in rossoblù in prestito con diritto di riscatto. Le cifre non sono state ancora rese note, ma si parla di un totale di 10 milioni tra parte fissa e bonus vari. Al Pisa, inoltre, è stato garantito il 10% della futura rivendita del giocatore.

Oggi i club si incontreranno di nuovo per limare gli ultimi dettagli in vista dell’annuncio ufficiale. La trattativa, in ogni caso, si può considerare concluse: le visite mediche, salvo sorprese, andranno in scena nella giornata di domani. Un colpo importante per il Bologna, che ha deciso di intensificare i contatti nelle ultime ore così da battere la concorrenza della Salernitana, della Cremonese e del Sassuolo (che già a gennaio aveva tentato di acquistarlo).