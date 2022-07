“Ho parlato con Mou”: salti di gioia per i tifosi, la rivelazione è una manna

La dichiarazione di certo farà felici i tifosi. Se mai ci fossero stati dubbi è stato lo stesso tecnico della Roma Mourinho a fugarli.

Quando si parla di José Mourinho, l’attuale allenatore della Roma, certamente stiamo parlando di un tecnico che ha grande voce in capitolo nell’ambiente calcistico. E come potrebbe essere altrimenti visto che stiamo parlando di un tecnico capace di vincere tutte e tre le competizioni UEFA.

Nonostante adesso sieda sulla panchina giallorossa, Mourinho è inevitabilmente rimasto nel cuore dei tifosi dell’Inter, soprattutto grazie al triplete conquistato nell’ormai lontano 2010. Naturale quindi che, accanto al prestigio di cui gode nel mondo del calcio, il portoghese abbia nei confronti dei tifosi dell’Inter quel qualcosa in più che rende la sua parola e i suoi consigli particolarmente apprezzati.

Così è accaduto anche per quanto riguarda Henrikh Mkhitaryan. La scorsa stagione in forza proprio alla Roma di Mourinho e oggi tra le fila dell’Inter di Simone Inzaghi. A chiedere un parere sul suo ex calciatore ci ha pensato l’ex bandiera nerazzurra e attuale opinionista e commentatore Beppe Bergomi.

Inter, su Henrikh Mkhitaryan garantisce Mourinho

“Ho parlato di lui anche con Mourinho.” ha dichiarato Bergomi ai microfoni della Gazzetta dello Sport. “Henrikh Mkhitaryan è un professionista esemplare. Sarà molto utile all’Inter, si dimostrerà un vero valore aggiunto. In generale il mercato mi sta piacendo. Abbiamo anche colmato la lacuna del vice Brozovic.”

Il discorso si sposta sull’attacco dove è stata nuovamente formata la coppia Lautaro–Lukaku: “E’ una coppia collaudata, sappiamo cosa possono fare. E poi c’è anche Dzeko. Ho un debole per il bosniaco. E’ un calciatore, un professionista, di una serietà incredibile. Rispetto ad un anno fa abbiamo un reparto che certamente si presenta ai nastri di partenza più completo rispetto alla scorsa stagione.”