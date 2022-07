Mercato Lazio, arriva un altro esterno offensivo: sorride Sarri

Il mercato della Lazio entrerà nella fase calda già nel corso dei prossimi giorni. Acerbi, come noto, non farà parte del progetto futuro del club. Il difensore lascerà la Lazio nel corso dell’attuale sessione estiva. Sul fronte acquisti arriverà un nuovo esterno d’attacco

Acerbi lascia Lazio: ormai la decisione è ufficiale. Il difensore biancoceleste non partirà con la squadra per le prossime amichevoli estive e finirà dritto sul mercato. Il centrale difensivo piace particolarmente alla Fiorentina, ma attenzione anche alla Juventus. Acerbi potrebbe rappresentare un’ottima alternativa come vice Bremer.

Acerbi alla Juventus, ma solamente con la possibile cessione di Rugani. L’ex Empoli piace particolarmente al Bologna, ma il suo stipendio da 3 milioni di euro starebbe stoppando l’avanzare della trattativa. La Lazio aspetterà maggiori sviluppi e non è escluso che Sarri possa puntare l’indice proprio su Rugani.

In questo secondo caso, dunque, Lazio e Juventus potrebbe discutere su un possibile scambio alla pari. Detto questo, il club biancoceleste accelererà immediatamente le operazioni per Vecino (colpo a costo zero) e occhio a Ilic, individuato come pedina ideale in caso di cessione di Luis Alberto al Siviglia (affare da 20-25 milioni).

Mercato Lazio, spunta Orsolini: Torino in netto vantaggio

Torna di moda il nome di Orsolini per la corsia destra d’attacco della Lazio. L’attuale esterno offensivo del Bologna, piace parecchio al Torino, con i granata pronti a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di abbattere sul nascere la possibile concorrenza.

Sarri, come noto, apprezza particolarmente Orsolini, ma il Bologna valuta il suo giocatore circa 10-12 milioni di euro. La Lazio potrebbe superare il Torino e affondare il colpo sul nuovo esterno d’attacco? Operazione complica, ma non impossibile. Per quel che riguarda il ruolo di vice Immobile, resta sempre viva la pista Caputo della Sampdoria.