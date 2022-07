“Intesa raggiunta”: Inter, per Marotta ultimo step e l’operazione si chiude

In casa Inter si prepara un’altra operazione importante. C’è un ultimo step da superare prima di poter chiudere definitivamente l’affare.

Il mercato continua a muoversi velocemente, anche se alcune situazioni hanno bisogno di tempo per trovare una stabilizzazione utile ad una svolta decisiva. L’Inter sta lavorando da settimane per capire quale sarà il futuro di Alexis Sanchez. Il giocatore cileno è stato protagonista della scorsa stagione, pur giocando non in maniera particolarmente continua. Proprio quest’ultimo aspetto ha portato l’attaccante, nel corso dei mesi, a lanciare qualche frecciata sia all’allenatore che alla dirigenza.

Le strade, ad oggi, sembra siano destinate a separarsi. Nelle ultime settimane ci sono stati alcuni club che si sono mossi in maniera concreta per lui. Uno su tutti, il Marsiglia. La squadra francese, infatti, ha mostrato un forte interesse per Sanchez. Portarlo al Velodrome rappresenterebbe un risultato importante in termini di mercato, ed un colpo da regalare alla piazza.

Inter, Sanchez ha l’intesa col Marsiglia: ora l’ultimo step

Come riportate da ‘Le Provance’, in queste ore le parti avrebbero raggiunto un’intesa. Sanchez, dunque, sarebbe davvero molto vicino al Marsiglia ma c’è ancora un ultimo step da raggiungere prima di poter chiudere definitivamente l’operazione. Al giocatore cileno, infatti, serve la rescissione con l’Inter per potersi poi muovere alla volta della Francia.

La trattativa sulla buonuscita del giocatore – si legge – non ha ancora raggiunto un punto di quadra, e dunque nonostante l’intesa col Marsiglia, per Alexis i tempi potrebbero essere ancora lunghi. Molto dipenderà da quali saranno i termini sui quali le parti faranno poggiare le basi per trovare l’accordo definitivo.