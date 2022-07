Calciomercato Milan, finalmente l’annuncio: salti di gioia per Maldini

Calciomercato Milan, non si attende altro se non la chiusura per l’affare tanto atteso: l’operazione ora è allo stadio finale.

Il Milan lavora per chiudere l’operazione di cui oramai si parla da settimane. Il giocatore adesso sarebbe più vicino a vestire rossonero in vista della prossima stagione. Gli impegni della Serie A si avvicinano sempre più velocemente. Paolo Maldini è a un passo quindi dal poter finalmente esultare. Ecco cosa sta accadendo.

Il Milan insegue da mesi il profilo di Charles De Ketelaere, trequartista del Bruges che piace molto soprattutto a Paolo Maldini. Il giovane talento nato in Belgio può fare al caso del club rossonero e rientra totalmente nei piani della società. La volontà è quella infatti di creare una rosa quanto più possibile futuribile.

In queste settimane, e specialmente negli ultimi giorni, i contatti tra i due club si sono particolarmente intensificati. Il Bruges non intende però vendere a cifre scontate il cartellino del suo classe 2001. Ma il Milan, dal canto suo, non intende mollare quello può diventare il suo nuovo pupillo. L’annuncio sullo stato della trattativa arriva direttamente dal profilo ‘Twitter’ di Nicolò Schira.

Calciomercato Milan, De Ketelaere ora è sempre più vicino: operazione allo stadio finale, le cifre

A parlare della trattativa che il Milan sta portando avanti con il Bruges è stato il giornalista Nicolò Schira. Dopo giorni intensi di discussioni tra le parti, il trequartista appare essere sempre più vicino al mondo rossonero. Maldini ci crede, l’operazione è perciò in dirittura d’arrivo.

Come riferito, quindi, da Schira tramite il proprio profilo ‘Twitter’: “Charles De Ketelaere all’AC Milan dal Bruges è allo stadio finale. Il talento belga ha scelto di ridurre il suo ingaggio da 2,5 milioni all’anno a 2,2 milioni all’anno fino al 2027 (per un totale di 1,5 milione). Tutto questo per aiutare il Milan a finalizzare l’affare”.