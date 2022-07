Calciomercato Roma, Mourinho ha deciso: il big verso l’addio

Calciomercato Roma, dopo i rinforzi Mourinho ha deciso anche chi non farà più parte del progetto: anche il big va verso l’addio.

La Roma pensa in grande e nella mente di José Mourinho c’è un progetto ben preciso. I Friedkin vogliono affrontare al meglio i prossimi impegni, tanto in campionato quanto nelle coppe, e gli innesti lo testimoniano. Il colpo di Paulo Dybala, infatti, ha detto tanto di per sé e l’entusiasmo dei tifosi è alle stelle. Dopo gli acquisti, però, devono arrivare anche le cessioni. Il punto sul mercato.

José Mourinho ha le idee chiare e, in ottica calciomercato, oltre agli acquisti si pensa anche alle cessioni. Tra gli esuberi ci sono diversi nomi, ma a spiccare ne è sopratutto uno. Il big si prepara perciò a dire addio.

Jordan Veretout è, infatti, sempre più lontano dal progetto giallorosso e si sta preparando ai saluti finali. Da perno del centrocampo a nuovi orizzonti, il futuro del francese è ancora incerto. Le ultime informazioni sulla sua situazione, e in realtà non solo sulla sua, sono arrivate da Alfredo Pedullà.

Calciomercato Roma, Veretout (e non solo) non parte per Israele: il big sembra essere sempre più vicino all’addio

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, quindi, il futuro di Jordan Veretout sembra essere ogni giorno che passa sempre più lontano dalla Roma. Dopo gli acquisti, Thiago Pinto è chiamato a lavorare anche sulle cessioni. Proprio in queste rientrerebbe appunto anche il centrocampista francese.

Mentre la Roma si prepara ad affrontare il Tottenham di Antonio Conte in amichevole a Israele, a Trigoria sono rimasti Jordan Veretout, Carles Perez ed Eldor Shomurodov. Tutti e tre i giocatori, quindi, non sono attualmente presenti nei piani di Mourinho e si preparano a dare il proprio addio al mondo giallorosso.