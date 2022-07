Mercato Bologna, l’affare Lucca e il retroscena Arnautovic

Ore calde per il mercato del Bologna, il quale potrebbe cambiare marcia con l’arrivo di Lucca dal Pisa. Il centravanti della Nazionale Under 21, inseguito anche dal Sassuolo, sembrerebbe aver scelto i rossoblù in vista del suo imminente futuro

Lucca al Bologna: si chiude. Affare concretamente nel vivo e sorpasso letale degli emiliani ai danni del Sassuolo. Lucca vestirà la maglia del Bologna e completerà l’attacco di Mihajlovic in vista della prossima stagione.

L’arrivo dell’ariete (ormai ex Pisa), potrebbe aprire al clamoroso addio di Arnautovic. L’attaccante austriaco, come noto, piace particolarmente alla Juventus. Allegri lo avrebbe individuato come possibili vice Vlahovic, e la trattativa potrebbe decollare nella parte finale dell’attuale sessione di calciomercato.

Non solo la Juventus. Arnautovic piace anche alla Roma e alla Lazio, ancora alla ricerca di un vice Abraham e vice Immobile. L’austriaco ritroverebbe Mourinho dopo lo storico triplete in maglia Inter. La Juventus, però, resta in netto vantaggio. Difficile, ma non impossibile, l’arrivo di Lucca insieme alla conferma dell’austriaco.

Mercato Bologna, via Theate: affondo su Rugani

Dopo la cessione di Theate al Rennes, il Bologna proverà a riaprire i dialoghi con la Juventus per il passaggio di Rugani in maglia rossoblù con la formula del prestito. Mihajlovic avrebbe già dato il suo ok. Resta da definire il nodo ingaggio: il Bologna dirà sì solamente se la Juve pagherà almeno la metà dello stipendio del giocatore (3 milioni di euro netti).

Rugani al Bologna per completare la difesa rossoblù in vista della prossima stagione. La trattativa potrebbe entrare nel vivo dopo la metà di agosto. Attenzione anche all’ipotesi di scambio Rugani-Arnautovic, trattativa che accontenterebbe entrambe le società.