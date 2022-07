Muriel-Juve, nuova conferma per Allegri e occhio ai dettagli

Muriel-Juve, un binomio che potrebbe trovare nuove conferme già nel corso della prossima settimana. L’attaccante colombiano piace parecchio ad Allegri e i bianconeri si sarebbero già mossi per cercare di convincere la Dea a dire sì

Come rivelato da “Alfredo Pedullà” sui canali di “Sportitalia”, la Juventus avrebbe avviato concretamente i contatti con l’Atalante per Luis Muriel. Il centravanti colombiano potrebbe lasciare la Dea di fronte a un’offerta da circa 12-15 milioni di euro. La Juve potrebbe cercare di convincere i bergamaschi aprendo al prestito con diritto di riscatto senza obbligo.

L’affare Muriel potrebbe stoppare sul nascere il possibile ritorno di Morata. L’attaccante spagnolo resta ancora la prima scelta di Allegri, ma la sensazione è che il tecnico bianconero potrebbe dire sì al piano B firmato Muriel.

Muriel, dal canto suo, sarebbe entusiasta di abbracciare l’inizio di una nuova avventura in una big. Il colombiano reciterebbe la parte di vice Vlahovic e all’occorrenza potrebbe agire anche nel ruolo di esterno sinistro d’attacco.

Muriel-Juve, attenzione anche alle indiscrezioni su Firmino

Non solo Muriel, la Juventus, come riferito dal “Corriere dello Sport”, sarebbe pronta a spingere il piede sull’acceleratore per Firmino. Affare da circa 20-22 milioni con il Liverpool. Bisognerà capire se l’affare Firmino escluderà a priori l’arrivo di Muriel.

Firmino potrebbe recitare il ruolo di vice Vlahovic, mentre Muriel potrebbe essere inquadrato come vice esterno sinistro in attesa del ritorno di Chiesa a pieno regime. Ecco perchè l’attaccante colombiano dell’Atalanta, potrebbe rappresentare un’alternativa a Morata e non come opzione per il vice Vlahovic.