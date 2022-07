Addio Roma, è tutto vero: c’è l’annuncio, i tifosi devono salutarlo

Calciomercato Roma, adesso l’addio è imminente: il centrocampista non vestirà più la maglia giallorossa ma resterà in Serie A.

La Roma, oltre agli acquisti (come quello importante di Paulo Dybala) e le eventuali operazioni in entrata a cui sta lavorando, pensa anche alle cessioni. Ci sono alcuni giocatori che non rientrano nei piani di José Mourinho. E per uno in particolare l’addio è imminente.

La storia tra Gonzalo Villar e la Roma sembrerebbe essere definitivamente arrivata al capolinea. Il centrocampista spagnolo non rientra nei piani del tecnico portoghese e l’operazione con un altro club è in dirittura d’arrivo.

Stando alle ultime, infatti, il giocatore non vestirà più la maglia giallorossa ma resterà comunque in Serie A. I tifosi dovranno salutare Villar che, dal canto suo, si prepara ad intraprendere una nuova avventura. Le ultime su di lui.

Calciomercato Roma, l’addio di Villar è vicino: partirà con la formula del prestito con obbligo, ma resterà in Serie A

Secondo quanto riferito dall’emittente argentina ‘TyC Sports’, Gonzalo Villar e la Roma si diranno addio molto presto. È solamente questione di dover rifinire gli ultimi dettagli, dopodiché il giocatore passerà ad un altro club di Serie A. I giallorossi hanno infatti preso accordi con la Sampdoria.

Il club blucerchiato accoglierà il centrocampista grazie alla formula del prestito con obbligo di riscatto. Obbligo fissato, come rivelato da ‘TyC Sports’, a circa 10 milioni di euro. Nulla da fare, quindi, per Monza e Valencia che avevano provato ad affondare per riuscire ad ottenere le sue prestazioni calcistiche in vista della stagione 2022/23.