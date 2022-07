Addio Roma, è tutto vero: cessione sempre più vicina, Mou deve salutarlo

Dopo l’arrivo nel team di Mourinho di calciatori del calibro di Matic e Dybala, in casa Roma è pronta una cessione.

La Roma può essere sicuramente inserita tra le regine di questi primi due mesi di mercato. I giallorossi, infatti, hanno siglato colpi del calibro di Matic, Celik, Mile Svilar e Paulo Dybala. L’arrivo che ha fatto esplodere di gioia i tifosi è sicuramente quello della ‘Joya’, tantoché c’erano 10mila persone all’Eur per la sua presentazione.

Nonostante tutti questi acquisti, la Roma si vuole rinforzare ancora. Il primo obiettivo è sicuramente è quello di rinforzare il centrocampo con l’ingaggio di Georginio Wijnaldum. La trattativa con il PSG non è affatto facile, ma ci sono comunque ottime possibilità di vedere il calciatore olandese vestire la maglia giallorossa.

Oltre a Wijnaldum, la Roma è alla ricerca di un centravanti che possa ricoprire il ruolo di vice Abraham. Il ‘profilo’ più caldo per dare respiro all’ex Chelsea è sicuramente quello di Andrea Belotti. L’attaccante, svincolatosi dal Torino, aveva intenzione di giocare titolare in un’altra squadra, ma Mourinho l’avrebbe convinto ad accettare il progetto capitolino. A dimostrazione dell’arrivo del ‘Gallo’ c’è una cessione ormai prossima in casa giallorossa.

Roma, arriva una cessione nel gruppo di Mourinho: Perez è sempre più vicino al Celta Vigo

Secondo quanto riportato da ‘Marca’, infatti, Carles Perez è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Celta Vigo. L’operazione potrebbe concludersi nelle prossime ore, considerando che l’attaccante non è partito con il resto del gruppo guidato da José Mourinho alla volta di Israele ( ufficialmente per qualche problema fisico).

Carlez Perez sta aspettando con ansia di andare al Celta Vigo, consideranco che è l’unica squadra dove vuole andare a giocare. Per la conclusione della trattativa bisogna aspettare, però, l’ok definitivo da parte della Roma, la quale sta cercando di chiudere proprio per Andrea Belotti.