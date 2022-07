“Come Bernardeschi e Chiellini”: un altro ex Juve verso la MLS

Dopo aver visto Chiellini e Bernardeschi partire alla volta della MLS, anche un altro ex Juve potrebbe seguire la stessa strada.

In queste settimane abbiamo visto diversi giocatori partire dalla Serie A alla volta del campionato americano. Un ambiente ricco di opportunità, soprattutto in termini economici, ed un sistema calcio che sta crescendo anno dopo anno. Ecco perchè si sta puntando sempre di più su giocatori che arrivano dall’Europa, e che magari possono aiutare proprio questo processo evolutivo.

E cosi è stato per Lorenzo Insigne, partito alla volta di Toronto e lasciando l’amaro in bocca ai tifosi del Napoli che hanno cosi perso il proprio capitano. Stesso destino anche per i bianconeri Bernardeschi e Chiellini, che hanno raggiunto il numero 10 della nazionale italiana. In casa Juventus, va detto, potrebbero arrivare altre sorprese in tal senso.

Juve, anche Ramsey verso la MLS? Arriva l’indiscrezione

Giorgio Chiellini ha scelto i Los Angeles FC per la sua avventura negli Stati Uniti, mentre Federico Bernardeschi ha raggiunto proprio Lorenzo Insigne a Toronto. Ma potrebbe esserci anche un altro ex bianconero a partire verso il campionato americano.

Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, infatti, anche Aaron Ramsey avrebbe sul tavolo una soluzione di questo tipo. Dopo la risoluzione contrattuale con la Juventus, infatti, il giocatore gallese sta valutando diverse ipotesi, e tra questi c’è anche la possibilità di giocare in America.

Chissà che proprio uno tra Chiellini e Bernardeschi non possa fare garante per spingere uno dei due club a puntare sull’ex centrocampista bianconero. L’ipotesi è concreta, ma servirà attendere ancora qualche giorno per capire la fattibilità della questione.