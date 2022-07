Calciomercato Salernitana, Iervolino scatenato: c’è il rinforzo dal top club

La Salernitana ha voglia di sognare in grande e il presidente Iervolino non scherza. Ecco il rinforzo che arriva dal top club italiano.

La salvezza dello scorso anno è stata tanto inattesa quanto emozionante, ma adesso la Salernitana non ha alcuna voglia di fermarsi. La proprietà di patron Iervolino ha le idee chiare: portare in alto il club campano e condurlo verso una stabilità nel massimo campionato.

Un obiettivo che i granata stanno portando avanti soprattutto attraverso il mercato. Il lavoro del DS Morgan De Sanctis ne è l’esempio: mentre il presidente Iervolino resta a caccia del grande nome, l’ex dirigente della Roma consolida l’ossatura dei suoi.

Ossature che lo scorso anno ha visto Grigoris Kastanos come grande protagonista, sia con Colantuono che con Nicola. Un nome che ha fatto molto comodo alla Salernitana e che Iervolino e De Sanctis sono corsi a blindare nuovamente.

Salernitana, tutto fatto per Kastanos: affare in chiusura con la Juventus

Come riportato dal portale ‘gianlucadimarzio.com’, la Salernitana è ai dettagli con la Juventus per l’acquisto a titolo definitivo di Kastanos. Il cipriota è pronto a tornare a Salerno, stavolta per restarci da assoluto protagonista. I due club sono allo scambio dei documenti e, dopo che avranno limato le ultime velleità, procederanno alla formalizzazione dell’affare.

D’altronde, l’accordo tra De Sanctis e Cherubini era stato trovato già negli scorsi giorni. E la Salernitana era forte della volontà dello stesso Kastanos di tornare in granata per giocarsi le proprie chance nell’undici di Davide Nicola.

Un acquisto e un passo importante per la società campana, che dimostra ancora una volta di voler consolidare il proprio parco giocatori e consegnare nelle mani del proprio allenatore una rosa consolidata e pronta a giocarsi le proprie carte per la salvezza.