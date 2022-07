“Cessione e tesoretto, tre colpi”: Napoli, Spalletti al settimo cielo

Il mercato del Napoli è entrato nel vivo. Si valuta la cessione di un top player che finanzierebbe tre colpi in entrata: i dettagli.

Sono giorni intensi in casa Napoli. La trattativa con il Sassuolo riguardante Giacomo Raspadori, ad esempio, è appena partita: gli emiliani hanno respinto la prima proposta da 25 milioni, facendo sapere di volerne almeno 30 per far partire il classe 2000. A breve andrà in scena un nuovo summit, nel corso del quale gli azzurri cercheranno di ottenere uno sconto facendo leva sul gradimento espresso dal calciatore. L’operazione è possibile: resta soltanto da vedere se la società deciderà di cedere un proprio top player pur di aumentare le chance di mettere le mani su Raspadori.

Due i giocatori che rischiano di essere sacrificati: il primo è Fabian Ruiz, il quale fin qui ha rifiutato ogni proposta ricevuta riguardante il rinnovo del contratto. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha messo sul piatto una nuova proposta da 3.3 milioni, senza tuttavia riuscire a strappare il “sì” dello spagnolo (finito nel mirino della Juventus alla ricerca del sostituto di Paul Pogba). A breve andranno in scena ulteriori contatti con il suo entourage, che consentiranno di fare il punto della situazione.

In lista di sbarco pure Piotr Zielinski, reduce da una stagione agrodolce: per lui 8 gol e 5 assist in 42 gare disputate ma anche numerose prestazioni che, in alcuni caso, lo hanno fatto scivolare fuori dall’undici titolare della squadra. Il polacco è finito nel mirino del West Ham che, dopo l’interesse mostrato di recente, ha intenzione di farsi avanti mettendo sul piatto una cifra superiore ai 35 milioni.

Napoli, la cessione di Zielinski può portare Raspadori e Szoboszlai

Il Napoli terrebbe volentieri il centrocampista ma è anche vero che la sua cessione consentirebbe di incamerare risorse fresche da destinare ai prossimi colpi in entrata. Tre in particolare, stando a quanto riportato oggi da ‘Il Mattino’, le trattative che la società vorrebbe concretizzare attingendo proprio dal tesoretto garantito da Zielinski: la prima riguarda proprio Raspadori, per il quale è pronto un contratto quinquennale da 2.5 milioni netti.

La seconda è legata a Dominik Szoboszlai che il Lipsia non considera incedibile. L’ala sinistra in 31 apparizioni in Bundesliga ha totalizzato 6 gol e 8 assist ed ha una valutazione vicina ai 28 milioni. Non poco. Il suo profilo, però, piace molto al Napoli che nei prossimi giorni incontrerà i tedeschi per definire i contorni economici dell’operazione. La terza, infine, risulta collegata a Giovanni Simeone. Il mercato del Napoli è entrato nel vivo e può regalare diverse sorprese.