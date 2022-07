Juventus, dopo la sconfitta Allegri col fiato sospeso: altro infortunio

Inizio di stagione complicato per la Juventus di Allegri. Il club bianconero deve fare i conti con gli infortuni all’interno della rosa.

La stagione della Juventus è partita nel peggiore dei modi. La squadra è attualmente in tournée per preparare al meglio la prossima stagione e gli uomini di Allegri vogliono tornare alla vittoria. Sono arrivati diversi acquisti e la squadra appare rinforzata, ma al momento la formazione bianconera appare ancora incompleta.

Nella notte la Juve è stata sconfitta in amichevole dal Real Madrid campione d’Europa. Il tecnico bianconero ha provato nuovi schemi, ma al momento la distanza, rispetto al club guidato da Carlo Ancelotti, è ancora tanta. Inoltre le notizie che arrivano dall’infermeria sono tutt’altro che rassicuranti.

Il centrocampo è attualmente il reparto con più difficoltà. La società ha svincolato Ramsey, fatica a cedere Arthur e Rabiot ed il neo acquisto Paul Pogba si è infortunato subito per diversi mesi. Nelle ultime ore è arrivata un’altra importante tegola per Allegri e per i tifosi bianconeri.

Juventus, lungo stop per McKennie

Nell’amichevole di questa notte non ha preso parte il centrocampista americano Weston McKennie. Al termine del match la squadra bianconera ha comunicato il motivo di quest’assenza. McKennie ha infatti riportato una lussazione alla spalla, infortunio che lo costringerà a restare fermo per diverso tempo.

Secondo le prime ricostruzioni il centrocampista americano potrebbe restare fuori per circa un mese e mezzo o nella peggiore delle ipotesi per quasi due mesi. Una situazione che complica i piani della società e che potrebbe partire la Juve ad intervenire nuovamente nel calciomercato.