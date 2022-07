Calciomercato Juventus, l’assalto di Agnelli fa sorridere Allegri

Dopo la debacle in amichevole contro il Real Madrid, la Juventus è al lavoro per rinforzare la squadra guidata da Massimiliano Allegri.

Il calciomercato della Juventus è tutt’altro che finito e la società bianconera è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La squadra di Allegri appare incompleta in alcuni reparti e soprattutto nella fase di costruzione ha evidenziato qualche lacuna. Nella notte il club bianconero ha disputato una sfida amichevole di prestigio contro il Real Madrid campione d’Europa.

La squadra di Ancelotti ha convinto e vinto con un secco 2 a 0 contro i bianconeri. Decisive, ai fini del risultato, le reti di Benzema ed Asensio. La Juve ha mostrato segnali interessanti dal punto di vista difensivo mentre la situazione in attacco è da rivedere. L’infortunio di Paul Pogba ha inoltre complicato i piani della squadra e la società è a caccia di nuovi rinforzi per il centrocampo.

Allegri ha bisogno di giocatori utili alla costruzione del gioco e nel mirino ci sarebbe il centrocampista del PSG Leandro Paredes. L’argentino non è titolare nel club francese, ed ad un anno dalla scadenza, il giocatore potrebbe dire addio in anticipo ai francesi.

Juventus, si lavora all’intesa con il PSG per Paredes

La dirigenza bianconera vorrebbe una soluzione in prestito secco, consapevole delle difficoltà in uscita del club transalpino. Allo stesso tempo il PSG vorrebbe racimolare qualcosa da un giocatore, che, nel lontano 2019, ha pagato quasi 50 milioni di euro. La trattativa non è semplice e si lavora ad una via d’uscita.

Paredes percepisce 7 milioni di euro all’anno bonus compresi, ma sarebbe disposto a sacrifici pur di tornare titolare. Mancano ormai pochi mesi al Mondiale ed un ruolo da rincalzo in Francia non favorirebbe il giocatore per restare nel giro della Nazionale di Scaloni ed avere un ruolo da protagonista.