Calciomercato Juventus, cambia tutto: colpo impensabile in attacco

A pochi giorni dall’inizio del campionato la Juventus vuole completare il reparto offensivo e valuta un nome che sorprende i tifosi.

Tra meno di due settimane la Serie A 2022/2023 avrà ufficialmente inizio. E tra i tanti spunti d’interesse che il torneo regalerà a tifosi e addetti ai lavori uno dei più interessanti riguarda la Juventus. C’è infatti molta curiosità su quella che sarà la stagione della Vecchia Signora, chiamata a riscattarsi dopo due stagioni concluse al 4° posto.

Un risultato assolutamente non in linea con il motto societario “vincere è l’unica cosa che conta”. Motivo per cui il club non vuole lasciare niente d’intentato e ha già acquistato per mister Massimiliano Allegri nomi di spessore come Bremer, Pogba e Di Maria. Manca però ancora qualcosa in attacco, reparto che al momento non è così ricco di alternative.

Per questo la Juventus è da tempo alla ricerca di un rinforzo nel settore offensivo. In queste settimane sono stati fatti i nomi di Arnautovic, che il Bologna considera però incedibile, del colombiano Muriel, ancora in stand-by, e di Zaniolo e Berardi, profili ideali ma troppo costosi. Proprio la spesa può essere un problema per il club bianconero, che secondo TuttoMercatoWeb avrebbe allora virato su un nome a sorpresa: Daniele Verde.

Juventus, svolta in attacco: il nome a sorpresa è Verde

26 anni compiuti da poco, 57 presenze e 16 gol nelle ultime due stagioni disputate in Serie A con lo Spezia, Verde certo non è un nome che scalda la fantasia dei tifosi ma potrebbe rappresentare allo stesso tempo un buon back-up per il reparto offensivo. Un colpo “low cost”, una scommessa per garantire maggiore risorse ad altre necessità.

In seno al club bianconero c’è infatti la sensazione che il centrocampo sia il reparto che ancora necessità di maggiori cure sul mercato. Manca un regista vero, che è da tempo stato individuato in Leandro Paredes del PSG. Prima però è necessario cedere, al punto che in alternativa all’argentino è stato valutato anche il ritorno di Miralem Pjanic che però resterebbe una seconda scelta.

Per arrivare a Paredes serviranno circa 30 milioni di euro, ed è per questo motivo che Daniele Verde, che ha esordito in Serie A 18enne con la maglia della Roma, può sognare il bianconero. Se si tratterà del classico “sogno di mezza estate” o di qualcosa di più soltanto il tempo potrà dirlo.