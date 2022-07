“Ha lasciato lo stadio…”: Ronaldo beccato ed è subito polemica

Cristiano Ronaldo beccato a lasciare lo stadio. Ecco cosa è successo durante l’amichevole del suo Manchester United.

Nei giorni scorsi era stato lo stesso Cristiano Ronaldo ad annunciare il suo rientro in campo con la maglia del Manchester United nella giornata di oggi. L’amichevole contro il Rayo Vallecano, la terza squadra di Madrid, era quindi diventata l’occasione per rivedere CR7 con la casacca dei Red Devils.

Troppe le voci di mercato attorno al portoghese, il quale secondo molti sarebbe insofferente per la mancata qualificazione del Manchester United alla prossima Champions League. Nonostante una stagione da 18 gol, CR7 non è infatti riuscito a portare i suoi tra i primi quattro posti.

Il portoghese però, attirandosi parecchie critiche da opinionisti e tifosi, vorrebbe comunque giocare la coppa dalle grandi orecchie. Ecco quindi la sua volontà di lasciare l’Old Trafford. Una volontà che però sembrava essere stata accantonata per il momento visto il suo annuncio di scendere in campo nuovamente con i Red Devils.

Ronaldo, prima in campo contro il Rayo, poi via in anticipo dallo stadio.

In effetti Cristiano Ronaldo ha mantenuto la promesse ed è regolarmente partito titolare nel match amichevole contro il Rayo Vallecano. Solo che, arrivati all’intervallo, il tecnico ten Hag ha deciso di sostituirlo.

A quel punto Ronaldo, invece di restare con i compagni fino alla fine del match, non solo non si è accomodato in panchina, ma è addirittura andato via dallo stadio. Il gesto, probabilmente concordato con il club, è stato immortalato da una fan page dello United con tanto di foto e commento “sta lasciando lo stadio prima del triplice fischio.” Cosa che, visto che la foto è poi diventata virale, ha contribuito a far sorgere una discussione attorno al gesto.