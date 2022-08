Calciomercato Inter, l’affare è ufficiale: c’è il comunicato del club

Inter, ora l’affare è ufficiale: è arrivato il comunicato del club. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno chiuso definitivamente l’affare.

L’Inter di Simone Inzaghi continua a lavorare senza sosta in vista dell’inizio della prossima stagione di campionato. Il club nerazzurro, dopo aver chiuso diversi colpi in entrata, ha infiammato la tifoseria. Gli arrivi di Romelu Lukaku, Asllani, Mkhitaryan e di Onana hanno mandato su di giri i supporters, decisi a puntare al tricolore il prossimo anno.

Oltre agli affari in entrata, però, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno fatto i conti anche con le cessioni. Ivan Perisic è finito al Tottenham, Stefano Sensi ed Andrea Ranocchia al Monza, oltre a Sebastiano Esposito, finito in prestito all’Anderlecht.

Calciomercato Inter, Lazaro finisce al Torino

Oltre ai quattro calciatori citati, c’è un altro affare in uscita la cui ufficialità è arrivata proprio questa sera. Il Torino di Urbano Cairo, infatti, ha rilasciato un comunicato ufficiale per informare dell’arrivo ufficiale, a titolo temporaneo, di Valentino Lazaro. Il centrocampista austriaco di proprietà dell’Inter, si trasferisce in prestito in granata.

Di seguito il comunicato dei piemontesi: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Football Club Internazionale Milano, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Valentino Lazaro. Tutto il Torino Football Club accoglie Lazaro con un cordiale benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”.