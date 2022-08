Calciomercato Bologna, sogno svanito per Mihajlovic? Il colpo si allontana

Calciomercato Bologna, per il giocatore voluto da Mihajlovic ora in pressing c’è anche un altro club di Serie A: ecco cosa sta accadendo.

Il Bologna, dopo le cessioni di Aaron Hickey e Arthur Theate, sta pensando agli acquisti da mettere a segno in vista della prossima stagione di Serie A. Un giocatore in particolare piace molto a Sinisa Mihajlovic, ma adesso su questo profilo è piombato anche un altro club di Serie A. L’operazione per i rossoblù si complica.

Al Bologna di Mihajlovic, quindi, interessa molto il profilo di Eldor Shomurodov. Il giovane attaccante, di proprietà della Roma, non rientra nei piani di José Mourinho. E il club rossoblù vorrebbe approfittare proprio di questa situazione per ottenere le sue prestazioni calcistiche.

A complicare le cose, tuttavia, c’è adesso il Torino di Ivan Juric. Il club granata è chiamato infatti a compiere operazioni mirate sul mercato e sarebbe per questo motivo piombato proprio sul profilo del classe 1995. Ecco quindi cosa sta succedendo.

Calciomercato Bologna, sorpasso in vista da parte del Torino? Si fa forte il pressing per Shomurodov

A parlare del futuro di Eldor Shomurodov, esubero tra le file della Roma di José Mourinho, è stato pochi minuti fa ‘Sportitalia’ tramite il proprio profilo ‘Twitter’. Al Bologna interessa il profilo dell’attaccante giallorosso e i vertici societari vorrebbero provare ad ottenere il suo cartellino in vista della prossima stagione di Serie A. Ma il Torino non è rimasto nel frattempo a guardare e ha iniziato ad attuare un forte pressing proprio per lui.

“Il Torino – come riferito quindi da ‘Sportitalia’ – si tuffa su Eldor Shomurodov. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i granata sono ottimisti di poter strappare alla concorrenza l’attaccante della Roma“. Il club di Cairo, quindi, dopo la tempesta che c’è stata tra Juric e Vagnati, punta a chiudere l’operazione per rafforzare il proprio reparto offensivo.