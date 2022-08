Guardiola chiama Allegri: Juventus, affare a sorpresa e tifosi sulle spine

Guardiola e la telefonata ad Allegri: dall’Inghilterra arriva l’affare a sorpresa che infiamma l’asse di mercato tra il City e la Juventus.

Ripartire dopo la brutta stagione non sarà semplice, ma la Juventus è determinata a farlo. Certo, gli infortuni di Pogba e McKennie complicano i piani di Allegri, ma i bianconeri non vogliono correre il rischio di un altro anno tra l’anonimo e il rischio di non piazzarsi in Champions.

Ragion per cui il mercato di Cherubini è un mercato votato ai grandi nomi e alle grandi operazioni. Sempre tenendo d’occhio le cessioni e le falle da dover colmare all’interno della rosa allenata da Massimiliano Allegri.

Lo stesso Allegri che – secondo i media inglesi – avrebbe ‘ricevuto una telefonata’ dal suo omologo Guardiola, intento a tessere un’operazione di spessore con la Juventus.

Guardiola ‘chiama’ Allegri: ecco lo scambio proposto dal City alla Juventus

Secondo quanto riportato dall’edizione online del ‘The Sun’, il Manchester City avrebbe proposto alla Juventus uno scambio di un certo peso. Ai bianconeri andrebbe il cartellino di Ilkay Gundogan, mentre al club inglese andrebbe quello dell brasiliano Arthur. I tifosi della Vecchia Signora, ovviamente, sono sulle spine, ben consci che sarebbe un’operazione di sicura convenienza per i bianconeri.

D’altronde il City di Guardiola ha necessità di dover piazzare quanto prima l’ex Borussia Dortmund sul mercato. Con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2023, Gundogan è lontano da un possibile rinnovo con il club di Manchester. E quest’ultimo non vorrebbe perderlo a zero il prossimo anno. Di qui l’idea di piazzarlo in un’operazione che possa comunque portare a Guardiola un centrocampista di palleggio come Arthur.