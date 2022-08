Calciomercato Sassuolo, Frattesi saluta? Carnevali ha già il suo erede

Il Sassuolo è sul punto di concludere la trattativa in entrata: l’affare potrebbe in qualche modo preannunciare la partenza di Davide Frattesi, in uscita dal club.

Sono ore di negoziazioni in casa Sassuolo. La società neroverde sta concludendo l’arrivo dal Sassuolo di Giulio Maggiore, 24enne centrocampista di proprietà dello Spezia. I due club sono in accordo sui termini e le cifre. Secondo ‘La Gazzetta di Modena’ si tratterebbe di 1 milioni di euro circa più il cartellino di Abdou Harroui per definire il trasferimento.

Altro giocatore preso in considerazione per uno scambio è Gregoire Defrel. Alla fine però tutto fa pensare che il francese possa ancora continuare la sua avventura con i neroverdi. La società del Sassuolo ha saputo approfittare dello stallo nella trattativa che era già iniziata fra lo Spezia e il Torino per Maggiore e ha formulato l’offerta più convincente.

L’arrivo di Maggiore mette comunque sull’attenti i tifosi del Sassuolo. In qualche modo all’entrata del centrocampista potrebbe corrispondere l’addio di Davide Frattesi, il gioiello 22enne della metà campo della squadra di Dionisi.

Sassuolo, trattativa in chiusura per Maggiore dello Spezia: gli incroci di mercato

Il suo futuro ancora non è chiaro, ma è un giocatore che piace molto sia in Italia che all’estero. Mister Dionisi, intervenuto all’emittente ufficiale del club, dopo l’amichevole col Reims ha commentato l’assenza in campo proprio di Frattesi, facendo capire che si tratta di un elemento importante come alcuni altri, per cui il suo addio potrebbe causare la necessità di ritrovare poi equilibrio di squadra.

“Nel primo tempo abbiamo sbagliato tante cose e meritatamente siamo andati in svantaggio. C’è da dire che ci mancavano un po’ di giocatori come Berardi e Frattesi e con l’assenza di qualche titolare abbiamo perso qualcosa ma la cosa più positiva è che i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine”, ha commentato il tecnico nell’occasione e chissà che Maggiore non possa sopperire all’eventuale addio del collega e connazionale.