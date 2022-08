“20 milioni di euro”: calciomercato Juventus, i dettagli del nuovo vice-Vlahovic

La Juventus è alla ricerca del vice-Vlahovic e potrebbe averlo individuato in un giocatore del Barcellona, in uscita in questa sessione di calciomercato.

Indubbiamente Angel Di Maria per l’attacco è la grande stella che i tifosi della Juventus attendevano a inizio mercato ed è arrivato, dimostrando già grande impegno e utilità. Tuttavia, da solo chiaramente non può ricoprire più ruoli men che meno quello di vice Dusan Vlahovic. Per permettere al centravanti serbo di rifiatare durante la stagione, ci sarà bisogno di una sicurezza. Di un nome importante, ma che accetti di buon grado la rotazione.

La Juventus potrebbe averlo trovato in casa Barcellona. In base alle informazioni che riferisce ‘Mundo Deportivo’, Memphis Depay sarebbe in uscita dal club blaugrana. La società catalana non punterebbe su di lui, mentre l’olandese vorrebbe provare a giocarsi le sue carte e restare un ultimo anno.

Tra lo scontro di queste due volontà si è inserita la Juventus, che avrebbe avuto i primi contatti indiretti per l’attaccante, al fine di capire la disponibilità.

Juventus, idea Depay per l’attacco: la formula del trasferimento

Da parte del Barcellona la Juventus sarebbe da considerarsi in pole position per l’acquisto. Quando manca un anno alla scadenza del vincolo di Depay con il Barcellona, si starebbe valutando l’idea di rinnovare per una stagione e cederlo ai bianconeri in prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro.

La Juventus prende tempo e riflettere sulla proposta che hanno avanzato i catalani e anche sulle idee del giocatore. La posizione di Dusan Vlahovic come protagonista, infatti, non è in discussione per cui Depay avrebbe un ruolo da comprimario, sebbene non di secondo piano. Tante sono le partite da disputare e su più fronti, quindi servirà un giocatore esperto e pronto per ogni evenienza.