Calciomercato Milan, Pioli e Maldini pazzi di gioia: c’è l’annuncio ufficiale

Milan, è arrivata la firma più attesa dell’estate. Il calciatore è un nuovo membro della rosa rossonera: c’è il comunicato ufficiale del club.

Il Milan di Stefano Pioli è pronto ad abbracciare Charles De Ketelaere. Il calciatore, questa mattina, ha sostenuto a Milano tutto l’iter prima di mettere nero su bianco e legarsi definitivamente al club rossonero. Giunto in Italia nella tarda serata di ieri, l’oramai ex calciatore del Club Brugge è pronto a dare il via alla sua avventura in Serie A.

Dopo un lungo corteggiamento, Paolo Maldini e Frederic Massara sono riusciti a mettere a segno il colpo più costoso della loro gestione. Possono finalmente esultare i tifosi del Milan che sono pronti ad accogliere il trequartista classe 2001.

Calciomercato Milan, De Ketelaere ha firmato

Charles De Ketelaere ha firmato. Questa la notizia della serata che fa impazzire i tifosi del Milan. Il calciatore ha lasciato da pochi minuti la sede del club rossonero dove si era recato in seguito alle visite mediche ed agli esami clinici di routine.

Dopo gli accertamenti clinici, il belga si è recato nel pomeriggio nella sede del club rossonero per firmare il contratto che lo legherà alla società lombarda. Come riferisce il portale ‘Tuttomercatoweb.com’, il giocatore ha messo nero su bianco ed ha lasciato la sede della società di Via Aldo Rossi. Manca solo l’ufficialità per chiudere la telenovela dell’estate.

AGGIORNAMENTO 20:50 – Charles De Ketelaere al Milan è ufficiale! Di seguito il comunicato dei rossoneri apparso sul proprio sito ufficiale: “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Charles De Ketelaere dal Club Brugge FC. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e vestirà la maglia numero 90“.