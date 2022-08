Non solo Pinamonti: Sassuolo, colpo di mercato in attacco

Dopo la cessione di Scamacca e la trattativa per Pinamonti, il Sassuolo sta cercando ancora un colpo sul mercato per il proprio l’attacco.

Il Sassuolo, come ogni sessione di calciomercato, è sotto la luce dei riflettori. Infatti, tra le caratteristiche più importanti del club emiliano è quella di essere un’ottima fucina di talenti per poi rivenderli ad una cifra importante.

L’ultimo nella lista è stato Gianluca Scamacca. Il centravanti italiano, infatti, dopo un lungo corteggiamento dalle big italiane (soprattutto l’Inter di Beppe Marotta), si è trasferito in Inghilterra dove giocherà con la maglia del West Ham. Il Sassuolo per cedere le prestazioni del proprio giocatore ha ottenuto dagli ‘Hammers’ la bellezza di ben 50 milioni di euro .

Dopo l’addio di Scamacca, in questi ultimi giorni si è scatenata la corsa per acquisire le prestazioni di Giacomo Raspadori. Il Napoli, infatti, ha raggiunto un accordo con il centravanti, ma non ancora con il Sassuolo. Chi può sfruttare questa mancata intesa tra i due club è la Juventus, la quale si è inserita nelle ultime ore. Ma i neroverdi sono anche molto attivi sul mercato in entrata.

Mercato Sassuolo, si cerca di piazzare il colpo Sansone

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti’, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del club emiliano, si sta muovendo per prendere Nicola Sansone del Bologna. Dopo l’infortunio al piede sinistro di Traoré, che starà fuori almeno un mese, il Sassuolo è stato di fatto costretto a guardarsi intorno per cercare di sostituirlo.

Quello di Sansone sarebbe un ritorno, considerando che ha giocato con la maglia del Sassuolo dal 2014 al 2016 dove ha collezionato 89 presenze e 20 gol. Il mercato dei neroverdi, quindi, è sempre più ‘caldo’, anche perché sembra essere vicino l’arrivo di Andrea Pinamonti dall’Inter.