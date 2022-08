Inter, incontro in questi minuti: club pronto all’addio

Si decide probabilmente proprio nella serata di oggi il destino di un giocatore dell’Inter, ormai pronto a lasciare il club.

Con la stagione 2022/2023 è ormai alle porte i tifosi dell’Inter si domandano cosa dovranno aspettarsi dalla squadra. La rosa messa a disposizione di Simone Inzaghi dal club sembra quasi del tutto completata, ma dopo i botti registrati nei primi giorni di mercato la Beneamata ha indubbiamente frenato.

Servirebbe uno scossone, un colpo di mercato di alto livello capace di riaccendere la piazza. Il solo Lukaku, per quanto nome importantissimo, non basta. Mkhitaryan sembra un buon innesto, certo, ma Bellanova e Asllani sono giovani da crescere e tutti da valutare. E per quanto riguarda Onana è arrivato il giudizio severo di un grande ex come Walter Zenga, che ha definito il paragone con il milanista Maignan impensabile in favore di quest’ultimo.

Certo le buone notizie non mancano in queste ultime settimane, e forse nonostante le palesi difficoltà potrebbe aprirsi uno spazio per un colpo in extremis. Oltre a registrare la richiesta di archiviazione dei PM di Milano sull’indagine per le plusvalenze, infatti, la Beneamata è riuscita a liberarsi del pesante ingaggio di Arturo Vidal finito al Flamengo. E potrebbe presto fare lo stesso con l’altro cileno in rosa, Alexis Sanchez.

Inter-Sanchez, la risoluzione è a un passo?

Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb, infatti, il fu “Niño Maravilla” si troverebbe proprio in queste ore a cena con il suo rappresentante, Fernando Felicevich, in un ristorante nel centro di Milano. Il piatto forte della serata? La discussione relativa all’eventuale risoluzione di contratto con il club, eventualità di cui l’agente ha parlato oggi pomeriggio con i rappresentanti nerazzurri.

All’Inter dal 2019, Sanchez ha registrato 109 presenze in tre stagioni mettendo a segno 20 reti. Numeri che parlano di un calciatore integro e di qualità, che pur non avendo realizzato al 100% il talento di cui tanti lo accreditavano da giovanissimo resta di alto livello. Un’opinione che però non è del tutto condivisa dalla Beneamata.

Inzaghi infatti può contare al momento su Correa, Dzeko, Lautaro Martinez, Lukaku e Pinamonti, anche se quest’ultimo sembra in uscita. Volendo può adattare Mkhitaryan come seconda punta. Non ha bisogno di Sanchez, né può garantirgli lo spazio che chiede.

Il cileno, oltretutto, percepisce un ricco stipendio. La risoluzione aiuterebbe non poco le casse dell’Inter, e allo stesso tempo gli permetterebbe di trovare una squadra che sappia apprezzarne maggiormente le doti. Insomma, gli estremi per un divorzio ci sono tutti: a quando l’esito?