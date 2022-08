Colpo di scena Dazn: cambia tutto, l’annuncio spiazza i tifosi

Arriva un colpo di scena per quanto riguarda la trasmissione delle partite in diretta tv. A comunicarlo è la stessa Dazn.

La prima stagione con la Serie A tutta su Dazn è stata ricca di polemiche. Molti utenti hanno lamentato problemi al segnale durante le partite. Dal canto suo Dazn, che era riuscita a strappare i diritti tv all’emittente satellitare, ha annunciato novità per il prossimo futuro.

La prima, non accolta bene dai tifosi, è stata la rimodulazione dei prezzi degli abbonamenti. Di minor impatto per gli spettatori è invece il passaggio ad Auditel. Sarà infatti l’omonima società a calcolare i dati degli spettatori che ogni settimana guarderanno effettivamente le partite su Dazn.

In queste ore, come riporta il sito Calcio e Finanza, un’altra novità coinvolge gli utenti Dazn. E’ stato infatti trovato l’accordo con TIM per la fine dell’esclusiva su Tim Box circa la trasmissione delle partite. In altre parole da adesso l’app Dazn dovrebbe tornare ad essere disponibile anche su altri set top box.

DAZN, stop all’esclusiva con TIM: c’è lo zampino di Sky?

Il fatto che l’app del servizio di streaming non sarà più esclusiva TIM Box significa che essa potrà essere nuovamente scaricata anche sul set top box di Sky. Proprio la paytv di Comcast è stata una dei principali sponsor della decisione, avendo intenzione di riportare sui suoi dispositivi tutte le partite della Serie A.

E’ infatti probabile che questo accordo per terminare l’esclusiva tra con TIM sia seguito a stretto giro da un nuovo accordo tra con Sky per l’inserimento di Dazn su canali della piattaforma Sky. TIM dal canto suo risparmierà un bel po’ di milioni a compensazione della perdita dell’esclusiva. Si parla di un accordo che ridurrà le fee che TIM avrebbe dovuto versare da circa 400 milioni a poco meno di 100 milioni.