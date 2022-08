Napoli, che guaio per Spalletti: infortunio e cambio in amichevole

Il Napoli sta giocando in amichevole contro il Girona, ma tra gli uomini di Luciano Spalletti c’è da registrare un infortunio.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è al centro di tantissime indiscrezioni di calciomercato, ma la prima giornata di campionato, dove gli azzurri esordiranno contro il Verona di Cioffi, è sempre più vicina. Gli azzurri, di fatto, stanno disputando in questi minuti l’amichevole contro il Girona.

Da pochi istanti infatti, è terminata la prima frazione di gara con il risultato di 1-0 in favore del Napoli, grazie all’autogol siglato al 27’ da David Lopez (ex giocatore partenopeo). La squadra di Luciano Spalletti ha cominciato bene, visto che al 3’ minuto è stato annullato un gol a Victor Osimhen per fuorigioco.

Dopo cinque minuti, c’è stata la gran conclusione di Fabian Ruiz che, però, ha trovato l’ottimo intervento di Juan Carlos. Poco prima della mezz’ora è arrivato il vantaggio del Napoli, per l’appunto, con l’autogol di David Lopez. Il primo tempo si è concluso con un’incursione di Victor Osimhen, ma il suo cross basso è stato allontanato dai catalani. I partenopei hanno giocato abbastanza bene questi 45 minuti, ma per Luciano Spalletti è arrivata anche una brutta notizia.

Napoli, cattive notizie per Spalletti: Politano si è fatto male contro il Girona

Matteo Politano, infatti, è stato costretto ad abbandonare il campo anzitempo per colpa di un problema al polpaccio sinistro. L’attaccante ha cercato di rientrare, ma poi è stato sostituito dal georgiano Kvaratskhelia. Nelle prossime ore sicuramente si saprà qualcosa di più sulle condizione del giocatore.

Grande sfortuna per Politano, il quale proprio ieri aveva annunciato a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ di aver dato la sua disponibilità di restare in maglia azzurra: “Se resto al Napoli? Assolutamente sì. Ho riferito alla società di voler restare, poi nel calcio non si sa mai. Sono felice di giocare per questo club”.