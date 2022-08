Calciomercato Milan, piomba il top club: Pioli e Maldini in ansia

Il Milan studia nuovi colpi di mercato in entrata ma deve guardarsi dall’interesse di un top club per uno dei suoi titolari.

Il calciomercato del Milan campione d’Italia è partito a rilento. Paolo Maldini e Frederic Massara, gli uomini chiamati a far quadrare i conti con le esigenze di mister Stefano Pioli, hanno finalmente chiuso il tanto atteso acquisto di Charles De Ketelaere e stanno studiando le prossime mosse in entrata. Ma non possono rilassarsi sul fronte cessioni.

Se è vero infatti che al momento il Diavolo ha ufficializzato come nuovi colpi soltanto il belga, lo svincolato Origi e Adli, oltre al riscatto di Florenzi, lo è altrettanto il fatto che sul fronte uscite poco si è mosso. Caldara si è aggregato allo Spezia in prestito, Samu Castillejo ha raggiunto il Valencia gratis e Franck Kessié ha lasciato il club per il Barcellona sempre a parametro zero.

Mancano insomma i soldi delle cessioni. Ed è per questo motivo che non deve essere sottovalutata la pista che sembrerebbe portare a un interessamento da parte del Liverpool per il mediano Ismaël Bennacer.

Il Liverpool vuole Bennacer, ma per il Milan l’algerino è incedibile

Secondo beIN Sports, infatti, i Reds avrebbero messo gli occhi sul 24enne centrocampista algerino. Un interessamento concreto a cui presto potrebbe seguire un’offerta ufficiale, ma che almeno a oggi non dovrebbe portare a niente di concreto.

Bennacer infatti è considerato incedibile dal Milan, che lo ha acquistato per circa 17 milioni di euro dall’Empoli nell’estate 2019 e solo dopo un lungo periodo di adattamento se lo è goduto al 100%. Il giocatore infatti non si è imposto fin da subito come titolare, ma al momento rappresenta un punto fermo per Pioli. A maggior ragione dopo l’addio di Kessié e il sempre più probabile mancato arrivo di Renato Sanches.

Il media qatariota parla anche di una clausola da 50 milioni di euro che libererebbe il giocatore bypassando la volontà del Diavolo, ma è improbabile che al momento il Liverpool intenda spendere questa cifra per portarlo in Premier League. Seguiranno evoluzioni, e di certo saremo pronti ad aggiornarvi in un senso o nell’altro, ma al momento l’addio dell’algerino sembra una suggestione e poco più.