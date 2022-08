“Lo ha proposto”: Fiorentina, la mossa per accontentare Italiano

Per accontentare Vincenzo Italiano sul mercato, la Fiorentina ha in mente un piano importante

La Fiorentina dovrà affrontare il playoff di Conference League nelle prossime settimane e probabilmente lo farà contro il Twente. Non sarà semplice per la viola superare il turno e approdare alla fase a gironi, ma sarebbe una delusione troppo grande non riuscirci. A Vincenzo Italiano serve un centrocampista offensivo e sono diversi i nomi sul taccuino del direttore sportivo, Daniele Pradè.

Il fatto è che il ruolo del centrocampista offensivo sta generando discussioni in casa Fiorentina, visto che il club sta seguendo da tempo un giocatore in particolare: si tratta di Nedim Bajrami, di proprietà dell’Empoli. Il suo procuratore è Fali Ramadani, storicamente vicino alle vicende viola, che potrebbe architettare uno scambio non da poco per l’albanese.

Fiorentina, Nastasic per Bajrami per accontentare Italiano

Secondo quanto riferito da Sky Sport, ci sono stati dei nuovi contatti tra la Fiorentina e l’Empoli e in questo discorso c’entra anche Nastasic: “La viola lo ha proposto, Bajrami è in cima alla lista dei desideri dopo l’interessamento di inizio mercato”. Il motivo per cui la Fiorentina ha proposto al difensore serbo è riconducibile al fatto che l’Empoli cerca da tempo un difensore centrale.

D’altra parte, Nastasic è stato cercato anche dal Lecce da Pantaleo Corvino. Tuttavia, per la Fiorentina la soluzione migliore sarebbe darlo all’Empoli per risolvere la telenovela Bajrami, andata molto per le lunghe anche per un eventuale scambio con Zurkowski. Intrecci di mercato sull’asse Firenze-Empoli che vanno avanti, con il solito Ramadani a tessere i fili dell’operazione. Con quest’ultimo si proverà a risolvere a breve anche la trattativa per il rinnovo di Milenkovic, attualmente in scadenza nel 2023.