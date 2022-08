Milan, non solo De Keteleare: l’annuncio fa sognare i tifosi

Dopo l’ingaggio di De Keteleare, per i tifosi del Milan c’è stato in queste ore un altro annuncio molto importante.

Il Milan di Stefano Pioli domani scenderà in campo, ore 19.00, per sfidare il Vicenza al Menti. Per i rossoneri sarà l’ultima amichevole estiva prima di esordire in campionato in casa contro l’Udinese di Sottil. Quella per il ‘Diavolo’ sarà una stagione particolare, considerando che dovrà sia difendere il titolo appena conquistato che cercare di superare il girone di Champions League.

Il ‘Diavolo’, infatti, dopo il grandissimo trionfo dell’anno scorso, è chiamato a fare la cosa più difficile quando si vince, ovvero ripetersi. Paolo Maldini e Frederic Massara, di fatto, sono consapevoli che la squadra per rispettare tutte queste attese debba essere rinforzata. E proprio in questi giorni c’è stato l’ingaggio ufficiale di Charles De Keteleare .

I due dirigenti hanno dovuto penare per acquisire le prestazioni del giocatore, viste le resistenze del Brugge, ma la volontà del giocatore di vestire la maglia del Milan ha fatto la differenza. Dopo l’arrivo di De Keteleare, in casa rossonera l’entusiasmo è cresciuto a dismisura. Entusiasmo che Stefano Pioli inon vuole assolutamente placare, anzi.

Milan, l’annuncio di Stefano Pioli: “Lotteremo per vincere ancora lo Scudetto”

Il tecnico, infatti, in un’intervista rilasciata ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’, non ha nascono per nulla gli obiettivi del suo Milan: “Sarà più facile quest’anno motivare il gruppo. Per riuscire a vincere bisogna avere talento, per ripetersi ci vuole carattere e noi dobbiamo avere passione, entusiasmo e voglia di crescere ancora. Obiettivi? Lotteremo per vincere lo Scudetto di nuovo, in Champions per migliorarci”.

Stefano Pioli ha poi concluso il suo intervento: “De Keteleare? E’ un ragazzo molto intelligente che ha molto talento, lo si vede da come tocca il pallone: è elegante e bello da vedere. Origi? Mi ha detto che è metà Havertz e metà Kakà. Ci sono delle aspettative, ma bisogna dargli del tempo. Leao in scadenza? Non sono preoccupato, è felice con noi. Se manterrà questo livello giocherà. Può diventare un campione e, proprio De Ketelaere, tra due-tre anni può diventare uno dei top in Europa”.