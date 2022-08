“Visite mediche e firma”: non solo Wijnaldum, la Roma chiude l’operazione

La Roma non si ferma dopo l’acquisto di Wijnaldum: il direttore generale giallorosso Pinto sta per chiudere un’altra trattativa.

Roma in fermento per l’arrivo di Georginio Wijaldum. L’olandese, preso dal PSG con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni, nella giornata odierna firmerà il contratto mettendosi poi subito a disposizione di José Mourinho. Per il club si tratta del terzo acquisto di alto livello, dopo quelli di Nemanja Matic e di Paulo Dybala, ma non ci si fermerà: all’orizzonte, infatti, ci sono diverse altre trattative.

Il tecnico, in particolare, ha richiesto un difensore da alternare a Roger Ibanez. Il preferito è Marcos Senesi tuttavia le richieste economiche del Feyenoord (circa 20 milioni) hanno spinto il direttore generale Tiago Pinto a spostare altrove il proprio mirino. Ora i riflettori sono puntati su Japhet Tanganga, reduce da una stagione vissuta ai margini nel Tottenham di Antonio Conte (11 presenze in Premier League).

L’inglese, inseguito pure dal Milan, non è considerato incedibile dagli Spurs che, per lasciarlo partire, chiedono però di inserire nella trattativa l’obbligo di riscatto. Il colpo resta possibile ma prima servirà sfoltire la rosa e tagliare qualche elemento che non rientra nel nuovo progetto giallorosso: è il caso, ad esempio, di Gonzalo Villar.

Roma, dopo Wijnaldum si cede: via Villar

Lo spagnolo, rientrato alla base dopo il prestito al Getafe (10 apparizioni da gennaio a maggio “condite” da un assist), è ad un passo dalla Sampdoria. I blucerchiati, che in queste ore stanno definendo la cessione di Mikkel Damsgaard, hanno individuato nel classe 1998 il rinforzo ideale da regalare a Marco Giampaolo e puntano a chiudere l’operazione a stretto giro di posta.

L’accordo risulta totale e a già nella giornata odierna, stando a quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca Di Marzio, avranno luogo la “firma e le visite”. Battuta quindi la concorrenza del Monza, che di recente aveva tentato di inserirsi. Villar ha scelto di trasferirsi sotto la Lanterna. Definita la sua posizione, Pinto ora dovrà trovare una sistemazione ad un altro epurato, ovvero Justin Kluivert per il quale si è fatto avanti il Fulham.