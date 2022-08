Roma, questa volta l’addio è certo: i tifosi devono salutarlo

Il calciomercato della Roma è molto attivo in questi giorni, sia per quel che riguarda i giocatori in entrata che quelli in uscita.

Il primo anno di Josè Mourinho sulla panchina della Roma è stato abbastanza positivo. Il tecnico giallorosso ha deluso in campionato, ma ha entusiasmato i tifosi con la vittoria della Conference League, un trofeo europeo molto importante per la storia del club della Capitale. Ora, tra i tifosi capitolini, c’è grande entusiasmo e la società vuole rispettare le aspettative dei tifosi e del tecnico con un gran mercato.

In questa sessione di calciomercato sono arrivati top player di qualità ed esperienza come Matic e Dybala, ma non solo. Il club giallorosso ha raggiunto l’accordo e nelle prossime ore potrebbe arrivare a Roma il centrocampista del PSG Georginio Wijnaldum. Una trattativa durata qualche giorno con Pinto che ha strappato il si del giocatore e del club francese a cifre molto convenienti.

Non solo entrate, la rosa della Roma, compresa di giovani e rincalzi è molto ampia, e la società è al lavoro per ridurre le risorse a disposizione di Mourinho. Diversi giocatori non sono nei piani tecnici del club e sono destinati alla cessione.

Roma, è fatta per la cessione di Villar

Come riportano i colleghi di TMW è ormai fatta per il passaggio di Gonzalo Villar alla Sampdoria. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli della trattativa (soprattutto è da stabilire se c’è l’obbligo sul riscatto) e poi troveranno l’accordo definitivo.

Da settimane Marco Giampaolo ha indicato Villar come la pedina ideale per rinforzare il centrocampo ed il giovane calciatore può provare a rilanciare le proprie ambizioni con la maglia giallorossa.