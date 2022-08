Juventus, partita a rischio: Allegri col fiato sospeso

Niente Juventus in campo. Arriva l’inattesa notizia direttamente dalla Spagna sulla partita che si sarebbe dovuta disputare ad Israele.

In vista dell’inizio del campionato la prossima settimana, la Juventus aveva programmato l’amichevole di lusso contro l’Atletico Madrid. Il confronto si sarebbe dovuto disputare in Israele domani, domenica. Tuttavia, nonostante l’interessante risvolto che avrebbe potuto avere la sfida, sopratutto le informazioni che ne avrebbe ricavato il tecnico Allegri, la società ha preso una decisione definitiva per la sicurezza della squadra.

La partita è stata cancellata. Il club bianconero non era certo delle condizioni di sicurezza da garantire ai suoi. Ciò a causa della situazione che vive il paese del Medio Oriente. Lo stesso ha percepito l’Atleti.

Non ci sarà nessuna partita domenica, allora. Purtroppo i conflitti delle ultime ore sulla striscia di Gaza si sono inaspriti. Perciò la Juventus ha scelto di non viaggiare per evitare ogni rischio.

Atletico Madrid-Juventus, partita cancellata: i motivi

L’Atletico Madrid era convinto che in realtà l’amichevole potesse in qualche modo comunque andare di scena. Infatti sta studiando delle soluzioni alternative. In lista possibili nuovi avversari per ancora un test per la squadra del Cholo prima dell’inizio della Liga. Ad ogni modo, è stata ufficializzata la decisione e si attendono le prossime ore, che potrebbero riservare delle sorprese.

“A causa dell’attuale situazione di sicurezza, Comtec Group, Juventus e Atlético de Madrid comunicano che l’amichevole tra le due squadre che si sarebbe svolta in Israele domenica 7 agosto al Bloomfield Stadium di Tel Aviv è stata annullata”, annuncia il club spagnolo.