Salernitana, l’annuncio ufficiale fa sognare i tifosi: “13 acquisti”

Ultime settimane di calciomercato in Serie A e la Salernitana fa un resoconto di quanto fatto e delle prospettive del club con un annuncio.

Attraverso la voce del direttore sportivo, Morgan De Sanctis, la Salernitana in conferenza stampa ha riassunto il calciomercato estivo e le mosse che ha realizzato la società, con l’intento di mantenere la categoria, aumentare il livello di competitività e di ambizione.

L’ex calciatore è intervenuto così su cosa manca ancora per completare l’organico così come in mente per arrivare agli standard previsti: “Il mio discorso è generale. Per il difensore, il centrocampista di qualità e l’attaccante stiamo aspettando e stiamo anche prendendo tempo. Alcuno calciatori ci hanno detto di no ieri e potrebbero cambiare idea oggi”.

La considerazione ultima stuzzica molto la curiosità, sopratutto per il discorso che riguarda l’attacco. Non è un mistero che la presidenza di Iervolino abbia sognato sia Dries Mertens che Edinson Cavani, i quali però non si sono sbilanciati positivamente per la trattativa.

Salernitana, De Sanctis sul calciomercato delle prossime settimane

Morgan De Sanctis ha poi proseguito dichiarando: “Il calciomercato è sempre in evoluzione e noi abbiamo alternative pronte, qualora non arrivassimo al nostro obiettivo. La trattativa Maupay, che voi avete relazionato molto bene, in un primo momento non si è chiusa. Poi la società inglese ci ha contattato. Il discorso si poteva riaprire, ma abbiamo virato su Bonazzoli anzitempo”.

“La sessione di trasferimenti la chiuderemo con 12-13 acquisti, al netto di un mercato in uscita che può cambiare gli scenari”, ha poi concluso il dirigente sportivo. Tanti i nomi che circolano e tra questi almeno tre dovrebbero presto vestire i colori granata. Mister Nicola attende con curiosità, mentre manca davvero poco all’esordio di campionato contro la Roma di Mourinho.