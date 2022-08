Milan, tegola per Pioli: il rossonero si fa male durante l’amichevole

Ultimi impegni di pre campionato per il Milan campione d’Italia. Il club rossonero, guidato da Stefano Pioli, sta affrontando il Vicenza.

Ultimi accorgimenti nelle amichevoli di Serie A per le squadre del nostro campionato. In queste ore sono impegnate in amichevole Milan, Inter e Napoli, tre squadre che hanno concluso il campionato nei primi tre posti della Serie A. La squadra di Pioli, nonostante un mercato al momento con pochi innesti, ha ben figurato in questo pre campionato.

I rossoneri debutteranno in Serie A contro l’Udinese a San Siro ed in questi minuti il tecnico Stefano Pioli sta provando la formazione. Presente in panchina anche il neo acquisto Charles De Ketelaere, arrivato per circa 36 milioni di euro dal Brugge.

Ottima prova per il Milan, che, ha concluso il primo tempo sul risultato di 4 a 1. E’ stato il Vicenza ad andare subito in vantaggio dopo pochi minuti, ma successivamente i campioni d’Italia hanno avuto una reazione veemente. Nel Milan hanno segnato Rafa Leao, Messias, Rebic ed un autogol di Dalmonte.

Milan, brutte notizie per Pioli: si ferma Tonali

Se la squadra gira alla perfezione, Pioli deve comunque fare i conti con una brutta notizia. Dopo circa 50 minuti di gioco si è fermato per infortunio il centrocampista rossonero Sandro Tonali, guida del centrocampo e uomo fondamentale per lo scudetto conquistato lo scorso anno.

Come riporta il giornalista Antonio Vitiello per Tonali si tratterebbe di un guaio muscolare. Brutte notizie perché mancano pochi giorni al debutto in Serie A. A questo punto la presenza di Tonali nel match di esordio del campionato contro l’Udinese è davvero in forte dubbio.