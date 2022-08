Icardi non convocato, spunta una notizia impensabile: tifosi increduli

Ormai separato in casa con il PSG, Mauro Icardi è finito inaspettatamente nel mirino di un top club che però pone le proprie condizioni.

Fino a pochi anni fa Mauro Icardi veniva giustamente considerato come uno dei più forti centravanti puri in circolazione. I numeri del resto parlavano fino al 2019 di un bomber capace di realizzare 124 reti in 219 presenze con la maglia di un’Inter che attraversava uno dei periodi più difficili della sua storia. Poi, con il divorzio dal club nerazzurro, per lui si è spenta la luce.

Il trasferimento all’ambizioso PSG avrebbe dovuto rappresentare per Icardi il definitivo salto di qualità e finalmente la possibilità di alzare trofei. Ma la realtà si è rivelata molto più amara per lui, costantemente ai margini del progetto sia con Tomas Tuchel in panchina che con il suo erede, Mauricio Pochettino.

L’arrivo di Cristophe Galtier alla guida della corazzata parigina ha chiuso definitivamente ogni discorso: passato dai 20 gol messi a segno nel suo primo anno in Francia ai soli 5 dell’ultima stagione, Maurito non è stato neanche convocato per la prima di Ligue 1 in cui il PSG ha travolto 5-0 in trasferta il malcapitato Clermont. Pur privo di Mbappé, l’allenatore ha deciso di fare a meno di lui. Un segnale chiarissimo.

Ecco allora che le domande sul futuro di Icardi, a meno di un mese dalla chiusura del calciomercato, impazzano. E spunta un’incredibile e sorprendente ipotesi: il Real Madrid.

Icardi nel mirino del Real, che però non vuole Wanda Nara

Accostato anche al Monza, Icardi potrebbe invece finire per indossare una delle maglie più prestigiose al mondo, quella delle merengues, pur se come riserva nominale di Karim Benzema. L’attaccante francese è in stato di grazia e per Ancelotti assolutamente intoccabile, tuttavia una riserva di qualità è necessaria considerando i tanti impegni stagionali.

A riportare la notizia il Mundo Deportivo. Piuttosto fermo sul calciomercato, il Real Madrid si è aggiudicato fino a oggi soltanto Tchouameni a 80 milioni di euro e Rüdiger a parametro zero. Un rinforzo in attacco servirebbe davvero, e in attesa di liberarsi dei numerosi esuberi in rosa – Odriozola continua a essere proposto all’Inter – un centravanti come Mauro Icardi può fare davvero comodo ad Ancelotti.

Il club spagnolo però avrebbe posto una condizione: Icardi si, Wanda Nara no. La moglie del 29enne centravanti argentino infatti non sarebbe gradita alle merengues e dunque neanche in sede di trattativa come sua agente.

Mentre continuano a rincorrersi le voci su una separazione sentimentale tra i due, quindi, il Real Madrid potrebbe forzare quella lavorativa. Altrimenti Maurito dovrà guardarsi ancora intorno, mentre il tempo che manca alla chiusura del calciomercato continua a passare.