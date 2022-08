Inter, il piano di Marotta: le due cessioni per ‘salvare’ i big

Beppe Marotta ha un piano per evitare cessioni di giocatori importanti dell’Inter. Due cessioni in programma

L’Inter si prepara ad una stagione particolare, da seconda in classifica e di fatto sconfitta nella lotta allo Scudetto. Lo scorso anno ha avuto la meglio il Milan nella volata al titolo, con i nerazzurri che si sono fermati ed hanno ceduto il passo alla squadra di Pioli. Cosi la dirigenza si è messa subito al lavoro, per cercare di migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il ritorno di Romelu Lukaku ha acceso gli animi della piazza, anche se in questa fase pre stagione sono emersi anche i diversi limiti della squadra nerazzurra.

Calcio d’agosto, direbbe qualcuno, ma il tempo stringe e tra meno di una settimane si scende in campo con la Serie A che prende il via. Molte situazioni interne andranno risolte, visto che ci sono anche diversi nerazzurri sul piede di partenza. Anche elementi importanti della rosa, basti pensare alla situazione di Milan Skriniar sul quale c’è l’occhio vigile del Paris Saint Germain ormai da diverse settimane.

Inter, il piano di Marotta: cosi non partiranno i big, due cessioni

L’ipotetica cessione del difensore slovacco sarebbe necessaria anche per le casse del club, un’entrata importante visto che si parla di cifre che si orientano attorno ai 70 milioni di euro. Eppure, al momento Skriniar è ancora sotto la giurisdizione di Simone Inzaghi, e la situazione potrebbe restare cosi. Beppe Marotta ha un piano per trattenere il difensore ed anche gli altri big per i quali si è paventata la cessione.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, il dirigente nerazzurro avrebbe in mente due cessioni che andrebbero a “salvare” i big della rosa. Da una parte Casadei, diretto verso il Chelsea, e dall’altra Pinamoti per il quale lo stesso Marotta spera di portare a casa una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Due sacrifici che andrebbero, così, a scongiurare sacrifici tra i giocatori centrali della rosa di Inzaghi.