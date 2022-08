“Una sola soluzione”: Juve, spunta l’ultimatum per arrivare all’attaccante

La Juventus continua a cercare un attaccante per completare il reparto offensivo, ma per un nome esiste una sola soluzione all’orizzonte.

Non è un calciomercato semplice quello della Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri, che nella stagione che sta per cominciare dovrà riscattare le ultime due deludenti annate, è partita col botto assicurandosi nomi come Di Maria e Pogba e ha quindi chiuso per Bremer in difesa al posto di De Ligt. Poi però si è dovuta fermare a riflettere.

A tenere banco infatti sono le questioni economiche con cui la Vecchia Signora deve necessariamente fare i conti. E che hanno frenato fino a questo momento le trattative per i tanti ruoli che ancora richiedono interpreti di alto livello. In prima battuta serve un regista, quindi un’ala di spessore con la trattativa per Kostic che però registra alti e bassi.

Infine un attaccante per completare il reparto offensivo. Tanti i nomi in lista, uno dei quali sarà presente oggi in campo nell’amichevole a porte chiuse con l’Atletico Madrid. Parliamo di Alvaro Morata, già 185 presenze e 59 reti in bianconero di due bienni distinti, l’ultimo conclusosi al termine della scorsa stagione. In quell’occasione la Juventus non esercitò il diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro, convinta però di poter tornare sul giocatore a prezzi più ragionevoli.

Juventus-Morata, si complica la pista per l’attaccante

La notizia di oggi però è che riportare lo spagnolo in bianconero non sarà semplice. Come riporta Tuttosport, infatti, la trattativa si è arenata sulla formula richiesta dalla Juventus. La Vecchia Signora spinge per un nuovo prestito, magari con obbligo di riscatto ma a cifre più contenute, e in questo senso l’Atletico Madrid non intende proseguire il discorso.

Una questione non solo di principio: i Colchoneros infatti devono attenersi alle rigide regole in vigore da qualche anno nella Liga, che ha stabilito paletti e parametri economici ben precisi per le squadre che devono essere assolutamente rispettati. Gli stessi, per intenderci, che hanno portato la scorsa estate al clamoroso divorzio tra Messi e il Barcellona.

Dunque nessun prestito, perché secondo queste regole il costo dell’ammortamento andrebbe comunque a pesare sulle casse dell’Atletico. Che stando così le cose, in mancanza di un’offerta per la cessione definitiva, troverebbe ben più conveniente trattenere il giocatore in rosa nonostante non sia la prima scelta di Simeone. Alla Juventus decidere adesso come muoversi, ma a oggi l’ennesimo ritorno di Morata sembra molto lontano.